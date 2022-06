Lavorare in provincia: sette concorsi per posti a tempo indeterminato

Sono aperti fino al 30 giugno i sette concorsi della provincia di Monza e Brianza per altrettante posizioni lavorative per lavorare nei comuni Brianza. La provincia di Monza e della Brianza ha aperto tre procedure concorsuali per un totale di sette posizioni. Ci sono ancora nove giorni di tempo per presentare la candidatura.

Le posizioni aperte: per i laureati

Si tratta di concorso pubblico unico, per esami, per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di quattro posti di personale nel profilo professionale di specialista tecnico (categoria d1) per lavorare in provincia di Monza e della Brianza e nel comune di Camparada e Seveso. Inoltre è aperto un altro bando di concorso pubblico per esami, per la copertura a tempo pieno e indeterminato di un posto di esperto di vigilanza (categoria d1) aperto dal comune di Vedano al Lambro.

Le posizioni aperte: per i diplomati

Possibilità anche per chi non ha conseguito la laurea con un concorso pubblico unico per esami, per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di due assistenti di polizia provinciale (categoria c1) alla Provincia di Monza e della Brianza ed il comune di Triuggio. Tutte le informazioni sono disponibili online nella sezione Cuco a questo link https://www.provincia.mb.it/servizi/bandi/bandi-cuco/