Autoguidovie cerca conducenti (anche) a Monza e Brianza: come candidarsi

Autoguidovie è alla ricerca di conducenti di autobus: anche senza esperienza.

L'azienda - presente anche sul territorio di Monza e Brianza - è alla ricerca di autisti.

Il candidato/a dovrà essere munito di: patente D/DE e CQC (requisito essenziale); diploma di scuola media superiore;

condividere i valori dell'azienda (responsabilità, trasparenza, passione per il proprio mestiere, determinazione, sostenibilità e innovazione); capacità di gestire i rapporti interpersonali.

Si cercano autisti, non solo per il territorio brianzolo ma anche per Milano e provincia, Pavia e provincia, Crema e provincia, Cremona.

Tutti i dettagli per candidarsi sul sito di Autoguidovie.