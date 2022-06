Le magliette d'autore che aiutano a salvare i bimbi malati di leucemia

Spegne le prime sette candeline il Centro Maria Letizia Verga. Per festeggiare l'anniversario è partito un nuovo progetto di solidarietà: il Comitato Maria Letizia Verga che da oltre 40 anni si impegna ad offrire a bambini e ragazzi malati di leucemia e linfoma la ricerca più avanzata e l’assistenza medica e psico-sociale più qualificata, ha scelto due magliette celebrative.

Il progetto "Guarda il futuro negli occhi"

Per festeggiare l'anniversario il famoso illustratore Riccardo Guasco ha realizzato e donato al Comitato due disegni esclusivi, che sono diventati i soggetti di due t-shirt "d'autore". Scegliendo le t-shirt sul sito https://comitatomarialetiziaverga.it/shop si aiuta a sostenere tutti i progetti a favore dei bambini e ragazzi in cura al Centro Maria Letizia Verga e delle loro famiglie. "Sette anni sono molti ma è solo l’inizio, per realizzare sogni sempre più grandi - hanno spiegato dal Comitato - Stiamo lanciando una nuova raccolta fondi, dedicata al Compleanno del Centro. "Guarda il futuro negli occhi" è molto più del titolo della campagna di raccolta fondi del Comitato Maria Letizia Verga. E’ un sentimento, è quello che spinge a fare, a dare, per guarire un bambino in più".