Un giorno di lavori sui binari brianzoli: treni sostituiti dai bus

I grandi interventi inizieranno dal prossimo 9 giugno, ma i disagi in Brianza per chi viaggia in treno partiranno già dalla giornata di sabato 1 giugno, con interruzione delle corse per tutta la giornata (fino alle 19) e la sostituzione con bus.

"Sabato 1 giugno FerrovieNord svolgerà gli interventi necessari per l’attivazione del terzo binario tra Milano Affori e Cormano-Cusano Milanino, che comporteranno la sospensione della circolazione ferroviaria fra le stazioni di Milano Bovisa e Palazzolo - si legge nella nota ufficiale dell'azienda -. L’interruzione renderà necessaria la rimodulazione del servizio delle linee S4 Milano Cadorna-Milano Bovisa-Camnago e Milano-Seveso-Asso dalle prime corse della mattina alle ore 19, per assicurare i collegamenti per i viaggiatori e agevolare la gestione dei convogli. Milano Bovisa e Palazzolo saranno collegate da bus sostitutivi; fra Palazzolo e Asso circoleranno i treni. Un treno ogni ora per direzione effettuerà l’intero tragitto Palazzolo-Asso. Fra Palazzolo e Seveso circolerà con orario e fermate della linea S4; fra Seveso e Asso con orario e fermate della linea Milano-Asso. Bus sostitutivi collegheranno Seveso a Camnago, fermata non prevista dai treni Milano-Asso. Un treno ogni ora circolerà fra Palazzolo e Camnago, con orari e fermate della linea S4. Dalle ore 19 il servizio tornerà alla regolarità".

Poi dal prossimo 9 giugno inizieranno i lavori sulla linea del Besanino con l'interruzione delle corse per 3 mesi. Dal 9 giugno all'8 settembre, la linea S7 Milano-Molteno-Lecco che fa spola tra Monza e Lecco si fermerà. Le corse saranno sostitute da autobus tra le 2 stazioni.Una scelta già criticata dai pendolari, ma anche da alcuni sindaci brianzoli. Nei giorni scorsi Emanuele Pozzoli e Pietro Giovanni Cicardi, rispettivamente sindaco di Besana Brianza e di Triuggio, hanno inviato una lettera a Trenord per sollevare le preoccupazioni dei cittadini e chiedere chiarimenti in merito al servizio bus e soprattutto a possibili ritardi nella conclusione del lavori, con la grande paura che al rientro a scuola a settembre l’opera non sia ancora conclusa.