La dea bendata fa vincere quasi 50 mila euro

La dea bendata bacia la Lombardia. Vinti quasi 50 mila euro nel milanese. Come riporta Agipronews il 10eLotto ha reso felici due giocatori in Lombardia. Ad Opera è stato realizzato un 6 Doppio Oro da 18mila euro, mentre a Milano e San Donato Milanese sono stati messi a segno due 7 Doppio Oro da 15 mila euro ciascuno.

L'ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito 23,4 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 2,8 miliardi da inizio anno.Lombardia fortunata anche al Lotto: come riporta Agipronews, a Goito, in provincia di Mantova, sono stati vinti 25mila euro, mentre altri 23.750 euro sono stati vinti a Stradella, in provincia di Pavia. L'ultimo concorso del Lotto ha distribuito oltre 5,3 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 828 milioni di euro dall'inizio dell'anno.