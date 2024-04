I 100 anni di Giovanni Battista Falduto: gli auguri dei suoi dipendenti

Gli occhi sono ancora vispi come quelli di un ragazzino. E la volontà è ancora quella, indistruttibile, degli uomini del Sud che lavorano la terra.

Compie 100 anni Giovanni Battista Falduto, la cui storia è strettamente legata a quella della nota azienda monzese di ristrutturazioni Falduto F.lli srl di San Rocco a Monza, guidata dal figlio Natale. A lui, in questa giornata così speciale, vanno gli auguri affettuosi e sentiti di tutti i dipendenti dell'azienda, per i quali Giovanni Battista è una vera e propria pietra miliare, il vero grande papà che ancora oggi non disdegna di dare una mano in azienda e soprattutto non dimentica di supportare con entusiasmo la lunga giornata dei lavoratori e di dispensare loro consigli come solo chi ha tanta esperienza ed è abituato a lavorare sodo sa fare.

Originario della Calabria, dove è nato il 4 aprile 1924, Giovanni Battista ha lasciato la sua terra per arrivare a Monza in cerca di fortuna. Sposatosi con l'amatissima moglie Nunziata, oggi 96enne, ha avuto 4 figli. Una vita di duro lavoro come muratore la sua, inframezzata dalla pensione e dal temporaneo ritorno per qualche anno nella sua Calabria. Dove ha portato avanti la sua prima e grande passione. Ovvero quella per la terra e in particolare per la coltivazione degli orti e la produzione di olio artigianale.

"Lui è la vera anima di questa azienda e la sua presenza fra noi è sempre stata fondamentale - raccontano a gran voce i dipendenti - Il suo entusiasmo, la sua ambizione, la sua voglia di fare e di sognare il futuro sono per noi un grande punto di riferimento". Difficile davvero trovarlo fermo, anche oggi che si appoggia a un bastone: semmai impegnato a sistemare le piante negli uffici, o a dire la sua per perfezionare l'andamento dei lavoratori. Con una lucidità e con un pensiero svelto quasi incredibile per la sua età.

L'augurio da parte della moglie, dei figli, dei nipoti e di tutto il personale della Falduto F.lli srl è quello, nemmeno a dirlo, che questi primi 100 anni di vita siano soltanto la prima tappa di un futuro che ancora lo vede grande protagonista. Come un Superman dai tanti sogni ancora tutti da realizzare. Capace di guidare con raro talento la sua "ciurma". Alla quale, come un contadino con le mani grandi e il cervello fino, ha insegnato il valore del sacrificio e dell'amore per il lavoro e la famiglia. E, invero, il valore stesso della vita.