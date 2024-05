14 milioni per i centri e le case rifugio per le donne maltrattate

Si tratta di risorse nazionali pari a 10,7 milioni di euro alle quali si aggiungono 3,3 milioni di cofinanziamento regionale. Sono in tutto 14 i milioni destinati alle iniziative di contrasto alla violenza di genere e a supportare i centri antiviolenza e le case rifugio.

Lo ha deciso la giunta di Regione Lombardia, decretando parallelamente la nascita in Lombardia del primo albo dei centri antiviolenza e delle case rifugio. "L'impegno della nostra Regione per la prevenzione e la presa in carico delle donne vittime di violenza si rinnova oggi con la ripartizione delle risorse alle nostre 27 reti territoriali - Contrastare la violenza di genere è una priorità di civiltà, così come una priorità del mandato sancita dal Programma regionale di Sviluppo Sostenibile di questa legislatura".

Le risorse ripartite nella giornata di oggi, 20 maggio, saranno finalizzate al sostegno dei centri antiviolenza e delle case rifugio e alla attuazione di interventi di prevenzione e contrasto alla violenza contro le donne. "Oggi - ha aggiunto ancora l'assessore - abbiamo anche approvato il primo elenco degli iscritti all'albo dei centri antiviolenza e delle case rifugio, definendo i requisiti e le procedure di iscrizione, nonché le modalità di gestione dell'albo stesso, nell'ottica di rafforzamento di reti e di organismi di parità che operano a livello territoriale".