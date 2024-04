A Monza due magazzini dove prendere gratis il cibo e i vestiti per i bambini

Due punti di raccolta e distribuzione gratuita di cibo e vestiti per bambini per aiutare le famiglie in difficoltà economica.

Puntano a favorire i presidi di welfare i nuovi patti di collaborazione siglati tra il comune e i cittadini nella giornata di mercoledì 17 aprile (che in generale coinvolgono 14 associazioni e comitati, 13 gruppi informali e 10 singoli cittadini attivi), e tra questi ci sono appunto due progetti che guardano in particolare ai figli delle famiglie con necessità di sostegno. Con due punti di raccolta speciale.

Il primo, "Solidarietà Alimentare Silva", vedrà impegnato il Gruppo informale di cittadini attivi denominato "Volontari 5 Cascine" nell’utilizzo di uno spazio in via Silva 36 - nel quartiere San Carlo - San Giuseppe - come punto di raccolta e distribuzione gratuita di pacchi alimentari e generi di prima necessità per le famiglie monzesi in difficoltà. Più segnatamente il gruppo organizzerà anche collette alimentari tramite una stretta collaborazione con il Sistema di Contrasto alla Povertà - Monza.con - e con la Rete Pane&Rose che, sempre all’interno e per la Rete Monza.con, si occupa di solidarietà alimentare.

Il progetto "Mille Bolle Blu", già partito come bilancio partecipativo, prenderà invece forma come patto di collaborazione e avrà luogo presso il centro civico di San Rocco in via D'Annunzio. Il patto vedrà la Società di San Vincenzo De Paoli di Monza impegnata nella gestione di un centro di offerta di abbigliamento e articoli per bambini rivolto a famiglie in condizione di povertà o fragilità.

"L’arrivo di nuovi patti di collaborazione e il consolidamento di altri - dichiara l’assessore alla Partecipazione Andreina Fumagalli - sono la conferma del successo di questo tipo di formule di cittadinanza attiva e di cooperazione tra gruppi di cittadini e l’amministrazione. A Monza si stanno raggiungendo numeri sempre più importanti e speriamo che questa crescita continui, garantendo sempre più cura degli spazi pubblici e delle persone".