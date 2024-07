Ben 21 strade rimesse a nuovo in Brianza: investimento da oltre 500mila euro

Nuovo asfalto in 21 vie della città. Prende il via questa settimana, con il primo cantiere in via Comasinella, il piano di asfaltature che interesserà il territorio comunale di Cesano Maderno con i lavori di manutenzione straordinaria.

Un intervento che impegna un importo complessivo di 537mila euro. I lavori, come spiegano dal comune, consistono nel rifacimento e ripristino del tappeto d’usura al fine di garantire una maggiore sicurezza per la circolazione e la mobilità cittadina. A completamento dei lavori, nelle vie interessate dalle nuove asfaltature, verrà effettuato il rifacimento della segnaletica orizzontale.

Le vie interessate dai lavori

Le vie interessate dai lavori di asfaltatura saranno: Trento (da via Don Luigi Viganò a via San Bernardo/via Cantore), Indipendenza (da via Petrarca a rotatoria con via Cavallotti/Quarto (corsia sud) Magenta (da via Robolotti a via Groane), Manzoni (da via Manzoni 152 a confine con Desio), Mortara, Nazionale dei Giovi (da via Torricelli e tratto via Nazionale dei Giovi), Padre Boga (da via Puccini a via Monteverdi), San Giuseppe (da via Como a via Don Lino Marelli), Santo Stefano (da via Solferino a via San Martino), Tangenziale Sud (da rotatoria con via delle Campiane a via Gaetana Agnesi), Tazzoli (da via Calastri a via Cadorna), Toscana (da via Lazio a via Cascina Pogliani), Bolsena Borromeo e IV Novembre (via IV Novembre e tratti in ingresso alla via Borromeo), Calvi, Comasinella, Don Bosco, Verdi, San Bernardo (da via Sandro Pertini verso via San Bernardo), Romagnosi (da via Leopardi a via Milano)e San Francesco.

Il programma dei lavori

Il programma generale degli interventi segue la pianificazione decisa dall’amministrazione comunale e dall’ufficio tecnico, propedeutica allo sviluppo della città, affiancando alla realizzazione di nuove importanti opere pubbliche anche specifici programmi di manutenzione ordinaria e straordinaria. Il comune provvederà attraverso i propri canali social ad aggiornare la cittadinanza sull’avanzamento dei lavori.

"L’avvio dei lavori di asfaltatura - ha dichiarato l’assessore ai Lavori Pubblici Manuel Tarraso - parte anche da istanze della nostra comunità. I fondi stanziati nel 2023 e le vie individuate, sono frutto di una approfondita programmazione partita dal monitoraggio a cui ha fatto seguito l’elenco di vie prioritarie legate anche a criteri come l’incidentalità, l’usura del manto stradale e la previsione di lavori che interesseranno i sottoservizi da parte di soggetti terzi. Le lavorazioni appena partite si concluderanno entro 130 giorni, nel frattempo l’ufficio Lavori Pubblici è già impegnato nella mappatura e nella pianificazione dei prossimi interventi di asfaltature, finanziati nel bilancio di quest’anno con un importo di 600 mila euro".