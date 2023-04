Ecco quando non verranno ritirati i rifiuti e pulite le strade

Il 25 aprile sarà un giorno di festa anche per gli operatori dell'Impresa Sangalli. Come si legge sul sito del comune di Monza "Martedì 25 aprile 2023, Festa della Liberazione, sono sospesi i servizi di ritiro rifiuti e di pulizia strade. Anche la piattaforma ecologica, in viale delle Industrie 50, è chiusa. É sospesa anche la distribuzione della fornitura annuale dei sacchi per la raccolta differenziata".

Nelle zone dove il martedì è previsto il ritiro di carta, vetro e secco residuo il servizio, in quanto settimanale, sarà recuperato il giorno successivo, mercoledì 26 aprile. Mentre il ritito di umido, plastica e lattine avverrà, come da calendario, nei giorni successivi.