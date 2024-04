Di corsa o in bici: ecco le 4 piste più belle della Brianza e dintorni

Fare una bella gita in bici o correre circondati dalle bellezze della natura? possibile non lontano da Monza, nella lussureggiante Brianza dove non mancano certo le occasioni, tra il verde della natura e scorci paesaggistici mozzafiato, grazie alle tratte coperte da piste ciclopedonali. Ecco le più belle e frequentate, consigliate anche da LeccoToday:

In bici o di corsa nel parco di Montevecchia e del Curone

Da poco ampliato grazie al voto in Regione può contare ora su un vasto territorio ambientalmente tutelato pari a 3.808,80 ettari. Stiamo parlando del Parco regionale di Montevecchia e della Valle del Curone, nel cuore verde della Brianza lecchese. Al suo suo interno scorrono numerosi sentieri e una lunga pista ciclopedonale che attraversa i boschi. L'ideale per una camminata, una corsa o un giro in bici in tutta tranquillità e immersi nella natura in tutta tranquillità. Non mancano alcuni impegnativi sali scendi e scorci panoramici molto belli, come quello che si ammira dal piazzale vicino alla chiesa di Montevecchia, da dove si può partire per salire verso il parco.

Da Brivio a Paderno d'Adda ammirando il traghetto di Leonardo e il ponte San Michele

Forse la più celebre tratta ciclopedonale del territorio e una della più note anche a livello lombardo perché dà la possibilità agli amanti delle due ruote di arrivare in bici fino a Monza e Milano. Una volta approdati a Brivio, si continua lungo il fiume su una strada che attraversa il piccolo borgo, e poi ancora fino a Imbersago dove si trova il traghetto di Leonardo da Vinci. Dopo un'altra decina di chilometri ecco Paderno D'Adda in uno scenario unico dominato dal ponte in ferro di San Michele, senza dimenticare le centrali idroelettriche al confine con la Bergamasca. Tra Brivio a Paderno sorge anche la zona umida dell'Adda e chi si trova a percorrerla in bici può apprezzare uno degli scorci naturali più "selvaggi" e di alto valore ambientale della provincia lecchese.

La pista del lago di Annone Brianza per sportivi e non solo

La caratteristica del lago di Annone è quella di avere una penisola, chiamata "Penisola di Isella", che crea uno stretto canale che divide il lago in due. Annone di Brianza è uno dei comuni, insieme a Suello, Civate, Galbiate e Oggiono, all'interno dei quali è inserita una parte del lago. Fin dai tempi antichi, il lago veniva usato per scopi commerciali tra Lecco e Como. L'attuale pista ciclopedonale circonda il bacino del Lago di Annone; nonostante l'interruzione del percorso per un breve tratto, tra Galbiate e Oggiono, si hanno a disposizione circa 15 chilometri di pista con diversi tipi di fondo. Anch'esso si può definire un itinerario naturale e ideale per sportivi, cicloamatori e famiglie a passeggio, che potranno percorre in tutta sicurezza il percorso, essendo protetto e lontano dal traffico delle strade. E ora ci sono anche i fondi e un progetto importante per potenziare il percorso dedicato a ciclisti e runner.

La ciclopedonale della Valsassina, tra il verde e le montagne

Bisogna spostarsi un po' più in là e fare una capatina in Valsassina per raggiungere la pista ciclopedonale di 13,4 chilometri che costeggiando il torrente Pioverna parte da Barzio, attraversa tutto l'altopiano e arriva a Taceno dopo essere transitata per Introbio, Primaluna e Cortenova. Diversi anche i punti di ingresso lungo la tratta. Questo percorso è leggermente più impegnativo per il dislivello positivo di 190 metri e negativo di 371 metri, ma è decisamente tranquillo e divertente, immerso nel verde della Valsassina, tra montagna e torrenti. E c'è poi la possibilità di fermarsi nelle vicinanze ad acquistare qualche prodotto tipico.