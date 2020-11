Quasi 4 milioni di euro per il rifacimento di ponti e strade: stanziate le risorse per la provincia di Monza

Nelle casse della provincia di Monza e della Brianza stanno per arrivare 3,858 milioni di euro: a tanto ammonta la cifra stanziata dal Piano Marshall di Regione Lombardia per il rifacimento e gli interventi su strade e ponti.

"Dopo tanto tempo avremo a disposizione risorse per realizzare opere di riqualificazione attese anche dai cittadini e finanziamenti per potenziare il programma ponti sicuri, che stiamo portando avanti per garantire la sicurezza di tutti i manufatti che attraversano le nostre strade provinciali. Con il piano Mashall non risolveremo di certo tutti i problemi e le criticità del nostro sistema infrastrutturale ma, in questo momento così difficile, ogni centesimo che viene destinato al territorio è una goccia preziosa per non fermare la Brianza" ha commentato il presidente Luca Santambrogio.

Gli investimenti al sistema viabilità saranno così suddivisi:

800mila euro entro il 2023 per la realizzazione di una nuova rotatoria lungo la SP45 Villasanta - Vimercate all'intersezione tra via Oreno e via del Salaino, nel comune di Vimercate

800mila euro entro il 2024 per la realizzazione dell nuova rotatoria lungo la SP200 Villasanta - Vimercate all'intersezione con via santa Maria Molgora, nel comune di Vimercate

1milione e 100mila euro entro il 2022 per la realizzazione della nuova strada di collegamento tra la SP7 Villasanta - Lesmo nel comune di Lesmo e la SP154 Lesmo - Besana nel comune di Correzzana

Gli investimenti per il programma "ponti sicuri" saranno così suddivisi: