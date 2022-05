Torna 4 passi a 4 zampe

Dopo due anni di camminata da remoto torna (finalmente in presenza) "4 passi a 4 zampe" l'evento promosso dall'Ente nazionale protezione animali (Enpa) di Monza.

Come sempre lo scenario sarà il Parco di Monza. Appuntamento il 22 maggio con la passeggiata (al guinzaglio) con il proprio amico a quattro zampe e poi momenti di animazione. Il tutto per raccogliere fondi a favore dell'Enpa. Il programma prevede il ritrovo alle 14 con ingresso da Porta Vedano. Alle 15.30 la partenza della camminata aperta dai carabinieri a cavallo di Monza. L'arrivo a Cascina San Fedele è previsto per le 16.30 dove verrà offerto un rinfresco per proprietari e cani e attività di mobility dog aperto a tutti.

I cani dovranno essere portati al guinzaglio e gli organizzatori ricordano ai partecipanti di munirsi di sacchetto e paletta per raccogliere le deiezioni. La quota di partecipazione è di 10 euro che verranno devoluti all'Enpa a sostegno delle loro attività. Ad ogni cane verrà donato un omaggio in ricordo della giornata. Inoltre sarà attivo un servizio di Pronto soccorso sia per le persone sia per gli animali. Le iscrizioni si raccoglieranno in loco.

L'evento verrà annullato solo in caso di pioggia persistente.