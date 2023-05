Quattro passi a quattro zampe: torna nel Parco la passeggiata dell'Enpa

Tutto pronto per l’edizione 2023 di “4 passi a 4 zampe”, la camminata nel Parco di Monza organizzata dall’Enpa. Un appuntamento per un pomeriggio all’aria aperta insieme ai nostri cani, per aiutare l’Ente nazionale protezione animali di Monza. L’appuntamento è per domenica 21 maggio.

La marcia, giunta alla sua 29esima edizione e patrocinata dal comune di Monza, dalla provincia di Monza e Brianza e dalla Reggia di Monza, non è solo una piacevole camminata: è nata, infatti, come simbolico atto di denuncia contro gli abbandoni estivi e le altre forme di maltrattamento nei confronti degli animali, un argomento quanto mai attuale se pensiamo a quanto sta succedendo con gli orsi del Trentino e con le nuove normative a favore della caccia selvaggia. Il ritrovo è dalle 14.30 nei pressi del parcheggio interno alla porta di Vedano al Lambro – l’ingresso principale dell’autodromo – dove è possibile parcheggiare sia all’interno del Parco (a pagamento) sia nelle vie adiacenti. Le iscrizioni per i cani partecipanti – tutti rigorosamente al guinzaglio – si aprono alle ore 14.30.

La partecipazione prevede una quota di iscrizione di 10 euro per ogni cane, che darà diritto a ricevere un’elegante T-shirt con il logo della manifestazione per il proprietario e un buono per una merenda (per cane e il suo accompagnatore) all’arrivo. La camminata, lungo un percorso ombreggiato di circa 3 km, avrà inizio alle ore 15.30. Durante la passeggiata sono previste delle soste nei pressi delle fontanelle dove i volontari sistemeranno ciotole con acqua fresca per i cani più assetati. Consigliamo però a tutti di portare una bottiglia d’acqua e una ciotola per il proprio cane in caso di necessità. Il percorso è tranquillamente agibile per famiglie con bimbi in passeggino e per disabili.



Il corteo sarà aperto dalle nostre immancabili mascotte, i pony shetland Gigio e Castagna e da una rappresentanza dei cani del canile di Monza. Salvo imprevisti dell’ultim’ora, saranno come sempre graditi ospiti il Nucleo carabinieri a Cavallo del Parco di Monza, gli agenti di Unità cinofile della polizia di Stato e l’unità cinofila della polizia locale di Monza e della Protezione Civile. In coda al corteo per ogni emergenza non mancherà anche quest’anno un’ambulanza della Croce Verde Lissonese, oltre allo speciale automezzo attrezzato “Salvanimali” con a bordo i veterinari ENPA pronti a intervenire per qualsiasi evenienza. Al ritrovo e a fine percorso troverete un banco di utili informazioni sulle attività e iniziative dell’ENPA, oltre a una ricca selezione di gadget e idee regalo e tanti accessori per i vostri amici a quattro zampe. Sarà naturalmente possibile anche iscriversi all’associazione per l’anno in corso o aderire al Progetto Famiglia e Distanza.

La camminata giungerà verso le 16.30 presso la Cascina San Fedele all’interno del Parco. Ad attendere gli atleti a due e a quattro zampe un meritato ristoro offerto da ENPA: acqua fresca e biscotti per i cani, snack, dolci e bevande fresche per tutti i partecipanti. Per concludere degnamente la giornata, nel pratone davanti alla cascina San Fedele verranno allestiti due percorsi di Mobility Dog per chi vorrà mettere alla prova le abilità del proprio quattrozampe, sotto l’esperta guida di tante nostre educatrici cinofile. Solo in caso di forte pioggia persistente o temporali la manifestazione verrà annullata (non rinviata). L’eventuale cancellazione verrà comunicata sulla home page del sito e sulla nostra pagina Facebook. 4 passi a 4 zampe.