Torna 4 passi a 4 zampe: la camminata taglia il traguardo della 30esima edizione

Tutto pronto per la 30esima edizione di “4 passi a 4 zampe” la camminata benefica organizzata dall’Enpa di Monza con il patrocinio del Comune, della Provincia e del Consorzio Parco e Villa Reale. L’evento quest’anno si svolgerà in anticipo rispetto al passato: non più in giugno, ma il 19 maggio. Una camminata nel Parco di Monza in difesa dei diritti degli animali, contro gli abbandoni (soprattutto alla vigilia delle vacanze estive) e contro ogni forma di maltrattamento.

Come sempre il ritrovo sarà alle 14.30 all’ingresso di Porta Vedano dove è prevista l’iscrizione. Poi alle 15.30 la partenza, preceduta dai carabinieri a cavallo. L’arrivo, nei pressi di Cascina San Fedele, è fissato intorno alle 16.30 dove, come ogni anno, verrà allestito un vero e proprio villaggio per i nostri amici a 4 zampe con un punto di ristoro sia per i cani sia per i proprietari. La quota di partecipazione è di 10 euro e i fondi raccolti verranno devoluti all’Enpa di Monza per sostenere le attività del rifugio. Ogni cane iscritto riceverà un omaggio in ricordo della giornata. Sarà attivo un servizio di pronto soccorso per i cani (ma non solo). La manifestazione verrà annullata solo in caso di pioggia persistente.