Il van nero, tirato a lucido, con la scritta 4 Ristoranti e il logo del programma. Non è passato inosservato venerdì mattina a Monza, il furgoncino del programma di Alessandro Borghese. Nel format del talent culinario on the road condotto dallo chef, in onda su Tv8, quattro ristoranti in ogni puntata si sfidano a colpi di menù e di piatti per contendersi la vittoria. Un programma che vede Borghese spostarsi su e giù per l'Italia alla scoperta delle prelibatezze culinarie delle città. E questa volta sarà passato anche da Monza?

Ancora non è noto se qualche ristorante del capoluogo brianzolo sarà in gara per una puntata del programma "4 Ristoranti" e nemmeno le ragioni della presenza del mezzo con il logo del talent. Però il furgoncino non è passato inosservato e diversi monzesi e passanti lo hanno notato e qualcuno lo ha anche immortalato. Una lettrice lo ha avvistato in centro, sotto gli addobbi e le luminarie di Natale. Proprio a pochi passi da un locale - una panineria - che lo stesso Borghese ormai dieci anni fa aveva inaugurato con uno show cooking durante la serata.

Nel corso della puntata del programma per ogni ristorante in gara verranno valutati quattro aspetti di ogni locale: location, menù, servizio e conto. Ad assegnare i punteggi gli altri ristoratori in gara con in più i voti finali dello chef che potranno ribaltare la classifica e il verdetto finale.