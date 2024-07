5 nuovi agenti di polizia al servizio della città.

Il comune di Lissone ha completato il piano di potenziamento del Corpo di polizia locale. Approvato un anno fa circa, il piano di sviluppo e potenziamento ha portato all'assunzione di otto nuovi agenti e di un ufficiale, portando il numero totale a 38. Questo potenziamento si è reso necessario per far fronte alle esigenze in punto di sicurezza e viabilità della città. Che ha ormai superato i 47 mila abitanti.

"Con le ultime cinque assunzioni degli agenti - dichiara il sindaco Laura Borella - portiamo a termine il piano avviato nel 2023 per garantire una risposta efficiente alle richieste dei cittadini in termini di sicurezza e viabilità, assicurando una presenza capillare sul territorio. Il potenziamento ci consente inoltre di estendere l'orario di servizio, implementare pattuglie di pronto intervento e pattuglie appiedate con funzioni di polizia di prossimità. Negli anni a Lissone abbiamo assistito a un incremento demografico significativo, ma l'organico del Corpo di polizia locale non ha subito un idoneo adeguamento funzionale allo sviluppo della città. Con le nuove assunzioni possiamo finalmente garantire maggiore sicurezza ai cittadini e un efficiente presidio del territorio. Diamo quindi il benvenuto ai nuovi agenti e auguriamo loro buon lavoro".

Nello specifico, il nuovo orario di servizio che ha già preso il via dall'1 giugno, ha inizio alle 6.30 e termina alle 20.30, sette giorni su sette, con un incremento significativo dell'orario rispetto al passato. Inoltre, circa cento volte all'anno, il servizio sarà esteso fino a mezzanotte.