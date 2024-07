Stop alle esondazioni: arrivano 600 mila euro per i siti brianzoli a rischio

Stop alle esondazioni in Brianza. Per mettere in sicurezza i siti a rischio Regione Lombardia, su iniziativa dell'assessore regionale al Territorio e Sistemi Verdi, ha infatti stanziato 599 mila euro da destinare a opere di manutenzione straordinaria finalizzate a scongiurare i disastri idrogeologici.

Gli interventi interesseranno i comuni di Carnate, Cavenago e Lentate sul Seveso, con stanziamenti rispettivamente di 14 mila, 270 mila e 315 mila euro. A Carnate in particolare, sarà effettuata la manutenzione straordinaria delle difese spondali dei reticoli idrici maggiore e minore, a Cavenago quella dell'alveo del torrente Pissanegra mentre a Lentate sul Seveso si procederà con la manutenzione della difesa spondale del fiume Seveso.

A plaudire allo stanziamento in una nota ufficiale il capogruppo della Lega in consiglio regionale Alessandro Corbetta. "La Regione Lombardia ha approvato una delibera importante riguardante il Piano contro dissesto idrogeologico - ha precisato - Nell’ambito di questo Piano, nella provincia di Monza e Brianza sono stati approvati 3 interventi, per un totale di 599mila euro. Questi interventi sono essenziali per migliorare la sicurezza delle zone più a rischio e segnano un passo importante nella mitigazione dei pericoli idrogeologici".