650mila euro per le nuove piste ciclabili che favoriranno la mobilità dolce

Di fatto sarà un nuovo asse per la mobilità sostenibile nel cuore della Brianza.

Sono due i cantieri aperti in via Verdi e via Tre case a Velate e via Paganini a Cascina Corrada, dove con risorse comunali si stanno completando due nuovi tratti di piste riservate a ciclisti e pedoni. L'obiettivo è infatti quello di ampliare le infrastrutture dedicate ai ciclisti così da favorire gli spostamenti sostenibili all’interno del territorio comunale.

Già tracciata e delimitata con cordolatura la pista ciclopedonale di via Verdi, il nuovo asse della mobilità sostenibile che collegherà il nucleo di Velate con le aree più a nord dell’abitato: la pista sta prendendo forma, andando ad affiancarsi alla carreggiata, e proprio nei giorni scorsi è stata eseguita la piantumazione di alberature a fine estetico e di completamento dell’opera. La pista ciclopedonale, dal costo complessivo lordo di 650mila euro, verrà realizzata nella fascia d’area di proprietà comunale posta sul lato sinistro di via Verdi (direzione nord), proseguendo in via Tre Case. Nell’ambito della riqualificazione della zona è previsto il completamento del percorso protetto situato sul lato destro di via Verdi fino a via Corte Giulini e un nuovo attraversamento pedonale rialzato per collegare in sicurezza i due tratti della pista.

Un ulteriore intervento in materia di mobilità dolce sta interessando via Paganini a Cascina Corrada dove è previsto il completo restyling della pista ciclabile che conduce verso il cuore della località per consentire un passaggio in sicurezza delle due ruote. L’opera prevede una maggior identificazione dello spazio riservato alla mobilità dolce, con una specifica attenzione alla sicurezza dei fruitori. A intervento completato, la pista si integrerà col tratto recentemente realizzato in via Per Vimercate e a Cascina San Carlo, dove un nuovo tratto di pista ciclopedonale, cordolature e attraversamenti pedonali protetti favoriscono oggi il passaggio in sicurezza degli “utenti deboli” della strada.

"In questi anni, l’amministrazione comunale ha posto una particolare attenzione verso la mobilità dolce, sia creando nuovi spazi per pedoni e ciclisti, sia riqualificando spazi inevitabilmente usurati - afferma il sindaco Lisa Mandelli - I cantieri aperti sul territorio traducono i progetti in opere concrete e contribuiscono a creare un’infrastruttura più capillare in grado di creare interconnessioni fra i differenti punti del nostro territorio".