Compie 70 anni lo storico cappellificio Vimercati di Monza

Il celebre cappellificio Vimercati di Monza compie 70 anni.

Una storia di successo quella dello storico e conosciutissimo cappellificio monzese, fondato nel 1953 e da sempre sinonimo di qualità, dedizione e stile senza tempo nel settore della produzione di cappelli.

Vimercati Hats è una vera e propria istituzione non solo in città ma in tutto il panorama italiano, una storia di gestione familiare che ha resistito alla prova del tempo e si è evoluta nel tempo mantenendo la tradizione. Era infatti l’autunno del 1953 quando i fratelli Gabriele e Giulio Vimercati, già cappellai di professione, decisero di dare vita ad un proprio cappellificio, completamente a gestione familiare. "Monza all’epoca era ancora conosciuta come la "città del cappello" - si legge nella bio dell'azienda - Negli anni ‘20 una costellazione di imprese fiorirono sul territorio garantendo alla città un consistente indotto e migliaia di posti di lavoro. Durante gli anni ’50 si registrò una lenta diminuzione della produzione che purtroppo finì per scomparire durante gli anni ‘70. La crisi però non coinvolse questa azienda che dal 1953 ad oggi continua a produrre ed esportare i suoi cappelli. I tre figli di Gabriele, Giuseppe, Giorgio e Marco, hanno contribuito a rendere duratura l’attività di famiglia. Iniziarono giovanissimi, impararono le varie tecniche di lavorazione e la passione nel dare forma a preziosi copricapi fu la loro arma vincente". Oggi lavorano nell’azienda anche i nipoti Roberto, Fabrizio ed Elisa, affascinati da quest’arte senza tempo.

"Da bambino trascorrevo molte ore in cappellificio, osservavo ogni movimento, ogni trasformazione fino alla creazione di un cappello - racconta Fabrizio, erede dell'azienda - Ricordo ancora il vapore che avvolgeva il feltro, la cura con cui veniva maneggiato,molte pile di cappelli per tutta l’azienda, distribuite nei vari reparti in base al tipo di lavorazione, le scatole pronte per la spedizione. Ricordo soprattutto una famiglia allargata ma unita nell’affrontare il futuro. Certo, da bambino non immaginavo che un giorno avrei lavorato proprio li dove c’erano papà o gli zii. Senza accorgermi, però, già imparavo i movimenti, le tecniche e ne ero affascinato”.

Una vera eccellenza in città, Vimercati Hats, tanto che nel 2018 il lavoro dell'azienda è stato anche celebrato in una mostra ai Musei Civici.

Per festeggiare questo straordinario anniversario, in collaborazione con l'agenzia di comunicazione Tomato Noir, una start up tutta al femminile specializzata nella creazione di narrazioni aziendali, il cappellificio ha racchiuso la sua storia in un video - racconto che verrà in seguito presentato al grande pubblico.

Passione e dedizione sono gli elementi che da sempre caratterizzano l'azienda di via Macallè, generazione dopo generazione. "Dal 1953, l'azienda ha prodotto capelli di alta qualità, cappelli che sono diventati una dichiarazione di stile per uomini e donne in tutto il mondo - sottolineano dal cappellificio - La qualità artigianale, l'attenzione ai dettagli e la dedizione per l'eccellenza hanno sempre guidato l'azienda, contribuendo al suo successo continuo. In questi 70 anni, Vimercati Hats non è rimasta immobile. Ha continuamente abbracciato l'innovazione e l'evoluzione, adattando i propri modelli alle tendenze del momento pur mantenendo l'integrità e lo stile intramontabile che li caratterizzano. L'azienda è cresciuta, ma il suo impegno per la creazione di cappelli di alta qualità è rimasto immutato".

Certamente, la storia degli eccelsi artigiani del cappello di via Macallè, è stata e resta un vanto per Monza, e non solo.