7mila controlli e sequestri, continua la "guerra" alla droga nel parco brianzolo

Ben 7. 500 ore di straordinari svolti dagli agenti delle polizie locali. Oltre 4mila persone e 3mila veicoli controllati che hanno portato alla denuncia di 45 persone, al ritiro di 54 patenti e all'emissione di oltre 550 verbali per violazioni a vario titolo del codice della strada.

Nel Parco delle Groane,la grande area verde tra le province di Milano e Monza, il contrasto all'illegalità è diventato l'obiettivo primario. Grazie al progetto di collaborazione fra Regione Lombardia e polizie locali (siglato per il terzo anno consecutivo), quella che era conosciuta una volta come la piazza dello spaccio a cielo aperto è infatti divenuta l'emblema della lotta al degrado e della riqualificazione degli spazi pubblici. Che possono così tornare alla fruizione (sicura) dei cittadini.

L'assessore regionale alla Sicurezza e Protezione civile Romano La Russa, nella giornata del 28 luglio, nella sede del Parco delle Groane a Solaro, ha presentato l'accordo (Accordo Parco delle Groane, appunto) per rafforzare la sicurezza della grande area verde. Il documento, che coinvolge ben 13 enti e che è stato riproposto per il terzo anno consecutivo, sono stati rifinanziati con 70mila euro di fondi regionali gli straordinari della polizia locale che effettuerà servizi straordinari e coordinati, soprattutto negli orari serali, all'interno del parco. Ad aderire all'iniziativa interistituzionale i comuni di Limbiate e Bollate, quelli di Senago, Meda, Bovisio Masciago, Cesano Maderno, Cesate, Ceriano Laghetto, Cogliate, Seveso, Solaro, la Provincia di Monza e Brianza e l'ente Parco delle Groane con le rispettive polizie, d'intesa con le prefetture di Milano, Como e Monza e Brianza.

Lotta allo spaccio

"L'obiettivo dell'accordo - ha affermato l'assessore La Russa - è il contrasto allo spaccio di stupefacenti all'interno del Parco, in mano a bande di pusher extracomunitari e alla conseguente presenza di tossicodipendenti e sbandati, che troppo spesso si rendono protagonisti di episodi di violenza. Davanti a questi fenomeni criminali, è fondamentale tenere alta la guardia e lavorare per restituire il parco alle famiglie e a tutti i cittadini che hanno il diritto di poterlo frequentare in totale tranquillità".

Gli straordinari della polizia locale

"Per questa iniziativa - ha aggiunto l'assessore regionale - Regione Lombardia ha stanziato in 3 anni complessivamente 220 mila euro. Abbiamo ottenuto ottimi risultati: nel 2021 e nel 2022, in soli 9 mesi di attività di extra controlli, grazie a queste somme le Polizie Locali hanno potuto svolgere ben 7.500 ore di straordinari, che hanno consentito di controllare oltre 4.000 persone e 3.000 veicoli. I controlli effettuati hanno portato alla denuncia di 45 persone, al ritiro di 54 patenti e all'emissione di oltre 550 verbali per violazioni a vario titolo del codice della strada. Confidiamo che questi esiti possano essere confermati e ulteriormente migliorati e che il Parco delle Groane torni totalmente fruibile dai cittadini, senza paura di essere aggrediti o rapinati".