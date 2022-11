Khadija la brianzola rinata dalle ceneri della violenza e che aiuta le donne a ricominciare

La violenza l'ha vissuta sulla sua pelle. Era una ragazzina quando il branco ha abusato di lei. A quel punto la sua vita si è fermata. I suoi sogni, le sue aspirazioni, i sentimenti che un'adolescente dovrebbe vivere intensamente lei non li ha conosciuti. Un grande buio, freddo e silenzio sono calati sulla sua mente e sul suo cuore. Ma da questa 'morte dell'anima' è risorta e ha deciso di aiutare anche le altre donne, come lei vittime di violenza, a rinascere. Questa la storia di Khadija Cirafici, 42 anni, nata in Olanda, ma che da sempre vive in Italia. Era una bambina quando con la sua famiglia (papà siciliano e mamma di Casablanca) si è trasferita nel Bel paese. Khadija, che oggi vive e lavora a Villasanta, ha raccontato la sua vita - ma soprattutto il suo percorso di rinascita - in un libro che da oggi venerdì 25 novembre è disponibile su Amazon. Si intitola 'Anima Salva' (editato da Agenzia Editate) l'autobiografia di Khadija Cirafici (questo il link per acquistarlo).

"Malgrado tutto si può rinascere - racconta Khadija -. E la mia vicenda personale ne è la testimonianza. Così come questo libro frutto di un lungo percorso interiore che mi ha portato ad essere la donna che sono oggi". Non è stato facile. Appena maggiorenne Khadija è andata a vivere da sola. "Mi sono subito rimboccata le maniche - prosegue -. Dopo il diploma magistrale ho svolto diversi lavori". Ma quella ferita non si cicatrizzava. "Ho raggiunto il fondo. Poi, anche grazie allo yoga, ho iniziato a risalire. Piano piano, lentamente, ho riassaporato la gioia della vita". Oggi è diventata coach olistica e operatrice ayurvedica, ha aperto un’accademia per formare coach al femminile. Un percorso che, soprattutto durante il periodo dell'emergenza sanitaria, ha dato alla brianzola un'ulteriore spinta per la rinascita. "Proprio quando non si poteva uscire di casa ho capito che era arrivato il momento di reagire. Non potevo piangermi addosso. Non potevo neppure buttare all'aria gli anni di sacrifici. Ed è così che, non potendo fare le lezioni in presenza, ho scelto fin da subito la modalità dell'on line. Una modalità che ancora oggi, che finalmente siamo tornati alla normalità, prosegue e che mi permette essendo la mia accademia esclusivamente on line di raggiungere donne in tutta Italia".

Nel frattempo la decisione, che da tempo cullava, di scrivere un libro sulla sua storia e un viaggio in solitaria nella sua Olanda alla scoperta delle sue origini. E mentre le parole riempivano le pagine bianche, la villasantese ha deciso che la sua storia doveva essere qualcosa di più. Non solo il racconto della brutalità degli uomini contro quella ragazzina: doveva essere uno strumento di rinascita. "Ecco perché ho deciso di inserire anche esercizi per aiutare le donne a ricominciare. Passo dopo passo, proprio come ho fatto io. Perché rinascere si può e si deve. E la rinascita inizia proprio nel momento in cui la ragazza o la donna comprende di essere la vittima e non la responsabile di quell'atrocità vissuta".