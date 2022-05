Tour fotografico in mezzo a fiori e piante tra le strade di Monza

La primavera, che quest'anno ci regala temperature quasi estive, è nel pieno del suo splendore e per chi conosce Monza sa benissimo che esistono molte strade, stradine e scorci dove piante rigogliose e fiori la fanno da padrona.

La nostra lettrice e fotografa Liliana Scotti ci regala alcuni degli scatti della città in fiore: dalla Villa Reale, già nota per la sua rigogliosità, fino a piccole stradine i cui muri dei palazzi in questa stagione si riempiono di verdi rampicanti cambiando l'aspetto della città e rendendola un pò magica.