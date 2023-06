Associazione Nazionale Carabinieri Monza, la cerimonia del 126° anniversario: i riconoscimenti assegnati

Pubblico delle grandi occasioni ieri sabato 17 giugno mattina allo Sporting Club di Monza per la Cerimonia di Consegna dei Riconoscimenti della storica Sezione di Monza della Associazione Nazionale Carabinieri in occasione delle celebrazioni del suo 126° annuale di Fondazione.

Numerose le autorita? militari e civili presenti che hanno assistito a diversi momenti celebrativi presentati dalla attrice Rossana Carretto e dal Presidente della Sezione Monzese e Coordinatore Provincile della ANC Vito Potenza.

Diversi i riconoscimenti:

- Al Comitato Maria Letizia Verga, al suo fondatore Giovanni Verga ed al Gen. Giuseppe Spina, oggi Comandante Carabinieri Legione Veneto, ricordando l’inizio della collaborazione fra la sezione di Monza e l’oncologia pediatrica nel lontno 2008 e che vede ancora oggi la visita dei volontari e dell’Arma in Servizio con l’Elicottero del Nucleo di Orio al Serio per portare, ogni Natale, un regalo ad ognuno dei piccoli degenti;

- Al Maestro Mar Andrea Bagnolo comandante della Fanfara del 3° Reggimento carabinieri Lombardia ed al Comandante del Reggimento Col. Cesario Totaro per la pluriennale collaborazione fra la Sezione di Monza e l’amsemble musicale dell’Arma che ha portato a realizzare tanti spettacoli a favore della popolazione.

- Premio “Mar. Antonino De Gaetano” al Carabiniere Domenico Cuccovillo effettivo a Nova Milanese premiato, su segnalazione dell’Arma, per aver salvato in extremis una persona che si stava lanciando nel vuoto dal settimo piano di un palazzo. Premiato dal Prefetto di Monza Brianza Patrizia Palmisani;

- Riconoscimento della Presidenza Nazionale qualea Socio Benemerito della Associazione a Giuseppe Fontana per la sua attivita? a favore del sociale;

- Attestati di anzianita? di iscrizione a diversi soci della Sezione;

- Riconoscimento al Prefetto di Monza Brianza Patrizia Palmisani consegnatole dai Presidenti delle Sezioni ANC della Provincia;

- Riconoscimento al Comandante Provinciale Carabinieri di Monza Brianza Colonnello Gianfilippo Simoniello consegnato dal Sindaco di Monza Paolo Pilotto.

“La presenza di cosi? tanti soci, amici della Sezione e di autorita? non solo cittadine conferma ancora una volta l’importanza non solo della storica Sezione di Monza che ho l’onore di presiedere – ha dichiarato il Presidente della Sezione di Monza Vito Potenza – ma di tutta la Associazione Nazionale Carabinieri che, con le sue attivita? sul territorio a favore della comunita?, consolida ancor di piu? il legame con il territorio e con l’Arma in Servizio.”