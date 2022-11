Carabinieri, ricordati e celebrati nel Duomo di Monza i caduti di Nassiriya

ll 12 novembre 2003, un camion bomba superò senza fatica perché quasi inesistenti, le protezioni della palazzina dove a Nassiriya, Iraq, era posizionato il contingente dei Carabinieri italiani: trenta morti, di cui 12 erano appartenenti all’Arma. Una data che non si può dimenticare e che è stata commemorata dall'Arma anche nel Duomo di Monza. Presenti le autorità provinciali ed il procuratore di Monza. Tutte le Sezioni della provincia di Monza Brianza dell’Associazione Nazionale Carabinieri e le altre Associazioni militari e d’arma. Per ricordare doverosamente queste perdite, riportiamo uno stralcio di un'intervista del 2003 di Marco Gregoretti che riuscì a intervistare un paio di carabinieri sopravvissuti. L'intervista avvenne due anni dopo (qui il link completo)

Cosa le é rimasto più impresso nella mente di quel giorno?

(Risponde l’altro carabiniere: hanno lo sguardo lucido tutti e due). Si sono sentite alcune raffiche, alcuni spari. Poi un secondo di silenzio ovattato. Sensazione strana: come avere le orecchie otturate. Quindi l’esplosione forte, terribile. La palazzina sventrata, un cratere per terra. E quei colleghi straziati. Questo non potrò mai dimenticarlo: tutte quelle ore, dalle 11 di mattina alle sei di sera tra i pezzi dei corpi dei nostri amici. Un pene, un pezzo di gamba, una testa. Con i cani che portavano via i pezzi di carne umana dei nostri amici morti. No! Sono fortunato, perché sono vivo, ma ho anche il senso di colpa di esserci ancora. Se avessi saputo cosa sarebbe successo dopo la strage, non ci sarei andato a Nassiriya.