A che ora passano le Frecce Tricolori per la Formula Uno

L'inno nazionale e le pennellate tricolore nel cielo sopra l'autodromo e Monza. Lo spettacolo delle Frecce Tricolori per il Gran Premio è in programma intorno alle 15, prima della partenza della gara. Un momento tradizionale - che quest'anno ha rischiato di saltare - attesissimo anche dai monzesi e dai brianzoli che domenica pomeriggio saranno con gli occhi al cielo per godersi lo spettacolo sopra le loro teste.

A inizio anno la Formula Uno aveva deciso di bandire gli spettacoli nei cieli pre gara - non solo a Monza - perché le emissioni di anidride carbonica della pattuglia acrobatica nazionale non sono più in linea con gli standard della F1 che, tra le altre cose, punta ad azzerare il proprio impatto ambientale entro il 2030. Dopo un lungo lavoro di mediazione istituzionale, alla fine, lo show era stato salvato sia per il Gp d'Italia che per quello di Silverstone, in Inghilterra.

Quando vedere le Frecce Tricolori

E così domenica 11 settembre intorno alle 15, poco prima del via ufficiale della gara, sulle note dell'Inno di Mameli intonato da Andrea Bocelli nei cieli di Monza torneranno le pennellate di verde, bianco e rosso, disegnate dalla pattuglia acrobatica.

I velivoli MB-339PAN della formazione principale delle Frecce tricolori sorvoleranno la griglia di partenza dell'Autodromo e stenderanno quello che da sempre è il Tricolore più grande del mondo. L'appuntamento è per domenica 11 settembre, pochi minuti prima delle 15, quando è fissato lo start della gara. Lo show sarà ben visibile sulla città brianzola e dall'hinterland nord di Milano.

Le prove e il "mistero" dell'aereo scortato da due caccia

I caccia dell'Aeronautica avevano già solcato i cieli monzesi giovedì, durante un sorvolo programmato per le prove generali in vista dello spettacolo di domenica. A incuriosire i cittadini che hanno visto volare due caccia nel pomeriggio dell'8 settembre è stata anche la presenza di un aereo di linea a bassa quota, scortato dai velivoli militari. In tanti in città e perfino a Milano avevano notato i mezzi della Pattuglia Acrobatica Nazionale, alimentando la curiosità relativa alle ragioni del sorvolo. Come accade ogni anno, in vista dell'esibizione delle Frecce Tricolori in occasione dell'avvio della gara del Gran Premio d'Italia in autodromo, a Monza, i velivoli della Pattuglia Acrobatica Nazionale dell'Aeronautica Militare hanno effettuato un passaggio di prova.

L'aereo altro non era che un mezzo della flotta della compagnia aerea ITA Airways. Domenica 11 settembre infatti insieme ai velivoli della Pattuglia Acrobatica dell'Aeronautica Militare solcherà i cieli della Brianza anche l'Airbus A350 Enzo Ferrari? della compagnia aerea.