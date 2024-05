È quasi pronto l'autodromo del futuro: a che punto sono i lavori

Il cantiere è ancora in fermento: operai al lavoro, camion e grandi mezzi che attraversano la pista, uomini impegnati nella realizzazione dei sottopassi. Anche sotto la pioggia. Una sorta di corsa contro il tempo quella in atto nel Tempio della Velocità di Monza; ma il presidente Aci, Angelo Sticchi Damiani, assicura: i lavori finiranno nei tempi prestabiliti e per l’1 settembre si correrà il Gran Premio di Formula 1 di Monza.

I lavori fatti

“È già stato messo il binder (l’asfalto più importante che assorbe le sollecitazioni, ndr) lungo tutto il percorso - ha spiegato Sticchi Damiani durante la conferenza stampa che si è svolta nella mattinata di lunedì 20 maggio in autodromo -. Vengono messi tre strati: il primo e il binder che è il più importante che sono già stati posizionati. Adesso manca quello di superficie: il tappetino di usura che verrà steso nel giro di una settimana, massimo 10 giorni. Il tappeto di usura è importante perché le normative della FIA prevedono il suo posizionamento almeno 60 giorni prima della gara”. Il presidente dell’Automobile Club d’Italia ricorda che la normativa è un po’ obsoleta rispetto alle nuove tecnologie che permettono la realizzazione di un bitume di ultimissima generazione che necessita tempi di agibilità molto più rapidi. “Con gli additivi che si utilizzano oggi la pista è agibile già dopo 10 giorni - ha spiegato -. Ma noi rispettiamo le norme e i tempi del regolamento”. Ma se la parte più importante (quella della pista, dei cordoli, dei sottopassi) ormai è quasi pronta, il lavoro per rimodernare il circuito realizzato nel 1922 non è ancora finito.

I problemi incontrati

Il presidente di ACI non nasconde le difficoltà incontrate in questi mesi, ma brillantemente superate. I lavori di bonifica degli ordigni bellici (visto che durante la Seconda Guerra Mondiale l’autodromo è stato utilizzato anche come deposito militare) sono stati più lunghi del previsto. “Inoltre ci siamo trovati di fronte a una quantità di argilla superiore rispetto a quanto inizialmente preventivato -ha proseguito -. Non c’è stato, però, un errore di progettazione. Tutto questo ha allungato i tempi”. Anche il meteo questo inverno e questa primavera non è stato clemente. “Noi abbiamo mantenuto gli impegni per il rinnovo del contratto”, ha precisato.

Cosa serve per realizzare l'autodromo del futuro

Ma Angelo Sticchi Damiani sa che non basta. Soprattutto in una F1 sempre più competitiva e attenta all’immagine che, oltre a porre l’attenzione sull’elemento fondamentale che è quello della sicurezza (ormai raggiunta con i lavori quasi conclusi), chiede investimenti sull’ospitalità, sul richiamo di sponsor. “Questi ulteriori lavori ACI non li può sostenere, noi abbiamo già investito tantissimo e non si può investire su una proprietà che non è nostra - ha concluso -. Aspettiamo che il Consorzio ci dia certezze sul rinnovo della concessione che scade nel 2027”.

Ma i tempi del privato sono ben più rapidi di quelli della burocrazia e ACI sta già trattando con Formula 1, per iniziare a capire quello che sarà necessario per il rinnovo del contratto, puntando su quella formula del contratto decennale già abbracciato positivamente dall’Ungheria. Sticchi Damiani ha quindi lanciato un appello alle istituzioni: Governo, Regione Lombardia, Consorzio e Comune di Monza. "Muovetevi, non c'è tempo da perdere", ha più volte ribadito.