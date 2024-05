Per salvare il Gp a Monza servono soldi: ecco a chi li chiede ACI

I lavori sulla pista e nei sottopassi sono stati fatti. Ancora qualche settimana di cantiere e l’opera sarà terminata. Così che per il Gran Premio del 2024 (che si disputerà a Monza l’1 settembre) il tema sicurezza sarà stato risolto. Ma per il rinnovo della gara (in scadenza nel 2025) serve molto altro: un importante investimento economico per adeguarsi a quelle richieste che arrivano da Formula One (nuove tribune e migliorie nei paddock e nella zona hospitality). Insomma il Gp di Monza non potrà più accontentarsi di essere uno dei Gran Premi più antichi e prestigiosi, ma dovrà adeguarsi a quelle richieste di immagine che arrivano da F1 e che vedono il Gp che si corre nel Parco di Monza poter essere messo alle strette da altri Paesi (europei ed asiatici) pronti ad esaudire le richieste degli organizzatori.

"Bisogna investire sull'ospitalità"

Così che Angelo Sticchi Damiani, presidente di ACI, durante la conferenza stampa organizzata per mostrare l’andamento del cantiere ha detto che servono soldi. Li ha chiesti al Governo (al ministro Matteo Salvini) e alle istituzioni locali. “La Formula1 chiede delle migliorie estetiche molto importanti ed onerose che ACI non può sostenere - ha spiegato -. Quello che è stato chiesto ad Imola viene chiesto anche a Monza. Imola, però, è di proprietà del Comune, qui i soggetti coinvolti sono di più. La macchina della Formula 1 chiede sicurezza, bellezza e soprattutto ospitalità. Per gli sponsor sono importanti il numero delle persone che assistono alla gara e che partecipano. Ci sono costi di hospitality pazzeschi che arrivano fino a 20mila euro a weekend, come a Las Vegas. Elemento fondamentale sarà quindi la qualità. Si è visto che pur aumentando i prezzi, se ci sono i confort, le persone arrivano”.

La richiesta al ministro Salvini

Il ministro Matteo Salvini ha più volte dimostrato la sua vicinanza all’autodromo di Monza, Lo ha fatto anche domenica quando era presente al Gran Premio di Formula 1 a Imola e sul suo profilo Facebook ha scritto “Senza Imola e Monza, la F1 non sarebbe la stessa cosa. Lunga vita ai Gran Premi d’Italia”. Angelo Sticchi Damiani però chiede certezze, non solo parole. “I rapporti con il ministro Salvini sono di grande collaborazione- ha spiegato -. Sono convinto che farà tutto il possibile per fornire le risorse”. Al momento il presidente dell’ACI non ha stimato quanto soldi servono. “Certamente nel nuovo contratto sarà previsto un aumento del 3% sui 20 milioni di dollari attuali - ha spiegato -. Ma al momento non abbiamo fatto ipotesi di cifre pensando a un rinnovo a 10 anni, come auspichiamo”. Sticchi Damiani ha inoltre ricordato la collaborazione della Regione Lombardia sia in passato con l’allora governatore Roberto Maroni, sia con Attilio Fontana. “Anche con il Comune di Monza e con il Consorzio Parco e Villa Reale c’è collaborazione - conclude -. Ci sono discussioni, ma i rapporti sono amichevoli. Non si può pensare che ACI ce la faccia da sola. Noi spingiamo e vorremmo che anche gli altri attori coinvolti facessero altrettanto”.

La risposta del consigliere del ministro

Giovanni Tombolato, consigliere di Matteo Salvini, ha ribadito durante la conferenza stampa la volontà del ministro a garantire lunga vita al Gran Premio di Monza. “Salvini c’è – ha detto -. Lo ha dimostrato essendo presente anche all’inaugurazione del cantiere. Ma i soldi non si fabbricano e non si seminano”.