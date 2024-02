A Monza la guerra legale per l'eredità del celebre don Milani

Si sta disputando tutta a Monza la battaglia legale legata all'eredità di don Lorenzo Milani, il prete e docente della celebre scuola per bambini poveri di Barbiana (Firenze) fra le figure più illustri della storia italiana.

Nello specifico, in queste ore la Fondazione Don Lorenzo Milani ha fatto sapere di avere impugnato la decisione del tribunale civile di Monza, risalente a gennaio, di rigettare la richiesta avanzata dallo stesso ente di riavere in possesso il materiale di archivio del prete di Barbiana dagli eredi di Michele Gesualdi, uno dei fondatori dell’ente.

La genesi della vicenda porta la data del 26 giugno 1967, giorno della morte di don Milani. Michele Gesualdi, uno degli allievi più legati a don Milani e che assieme al fratello Francuccio ha vissuto in canonica con il priore, nel corso degli anni ha infatti raccolto centinaia di manoscritti, lettere e fotografie del celebre religioso. Un'importantissima eredità (anche spirituale) sulla quale è appunto scoppiata una furiosa lite giudiziaria. Avviata dalla Fondazione Don Milani, nata nel 2004 ad opera di Gesualdi, e attualmente presieduta da Agostino Burberi, uno dei primi sei allievi del priore, quando in occasione delle celebrazioni per 100 anni dalla nascita del priore ha citato la famiglia Gesualdi, gli eredi di Michele (segnatamente la moglie Carla e la figlia Sandra), morto nel 2019, chiedendo di avere il materiale da lui raccolto. Asserendo che non fosse giusto che i Gesualdi tenessero nella loro casa l’eredità del priore.

Di lì, duqnue, il ricorso al tribunale di Monza. Che a gennaio ha però rigettato la richiesta avanzata dalla Fondazione.

Ora il nuovo capitolo. Il legale della Fondazione Pietro Ichino parla esplicitamente della "necessità di questa iniziativa giudiziale, ritenuto fondato il timore di un pregiudizio concreto, grave, imminente ed irreparabile per la Fondazione, derivante dalla pubblicazione dei documenti di sua proprietà da parte di terzi privi di qualsiasi titolo per farlo, con la richiesta al tribunale di impedire il suddetto pregiudizio con i provvedimenti ritenuti più idonei, ordinando alle signore Sandra Gesualdi e Carla Carotti l’immediata reintegra della Fondazione nel possesso del materiale archivistico”.

“Michele Gesualdi, uno tra i primi allievi di don Lorenzo Milani e quello che gli è stato più vicino - ricostruisce il legale della Fondazione - fin dalla morte del Priore ha promosso insieme agli altri allievi l’opera di raccolta delle sue lettere e di altri documenti relativi alla sua vita e al suo insegnamento e lo stesso, come è documentalmente provato, ha riconosciuto esplicitamente e pubblicamente che la raccolta e la conservazione di quei documenti era stata operata dalla Fondazione. Che non disponendo di spazi dove tenere l’archivio, accettò di buon grado l’offerta di Michele Gesualdi di conservarlo a casa propria come atto di cortesia verso la medesima Fondazione da lui presieduta".

"Contro l'atto atto di spossessamento abusivo delle eredi di Michele Gesualdi, la Fondazione è stata costretta ad agire in via cautelare presso il tribunale di Monza - spiega ancora l'avvocato Ichino - L'ordinanza del tribunale si fonda su errori e incongruenze che risultano evidenti dalla lettura delle circostanze illustrate, come siamo convinti di dimostrare al Collegio con questo nostro reclamo. La Fondazione, infatti, ha prodotto copiosa documentazione da cui si evince che gli scritti pubblicati erano pacificamente nella disponibilità della Fondazione medesima, come riconosciuto pubblicamente da Michele Gesualdi stesso e anche dalla signora Sandra Gesualdi. Inoltre, la tesi che vuole Michele Gesualdi abbia agito considerandosi legittimo titolare delle lettere di don Lorenzo Milani non è sostenibile perché la trasformazione dalla detenzione al possesso non può avvenire mediante un semplice atto di volizione interna ma deve estrinsecarsi in un uno o più atti esterni dai quali sia consentito desumere la modificata relazione di fatto con la cosa detenuta, in opposizione al possessore".