A Monza un festival speciale, con attori che arrivano da tutta Italia

Da martedì 21 maggio, e fino a martedì 28 maggio, il Teatro Binario 7 sarà il magico contenitore dell'ottava edizione del festival nazionale di teatro e disabilità "Lì sei vero", ideato dalla compagnia teatrale "Il Veliero" e che ha richiamato in città decine di compagnie teatrali "speciali" provenienti da tutta Italia.

Il programma del festival, cui fa capo la direzione artistica del regista e attore Chicco Roveris (insieme al presidente dell’associazione "Il Veliero" Alfredo Colina e alla psicologa Daniela Longoni), come accaduto per la scorsa edizione propone un concorso riservato a compagnie teatrali formate da attori con disabilità e ad associazioni del territorio e altresì nazionali. E ancora il duo comico Ale e Franz che anche quest’anno arricchirà la rassegna.

Dalla Sicilia a Monza in nome dell'amore nella diversità

Si sfideranno sul palco con le proprie rappresentazioni teatrali ben sette compagnie: "Arance Impedite" di Vimercate, "I Satelliti" di Pavia, "MeTe Teatro" di Ascoli Piceno, "Saranno Famosi?" di Gandino, "Ulisse" di Roma, "Officina delle variazioni" di Carugate e l'associazione "Guardastelle" di Aci Reale, Catania. E proprio Paolo Filippini, presidente e regista dell'associazione "Guardastelle" ha sottolineato l'entusiasmo dei ragazzi siciliani "che non vedono l'ora di volare a Monza per partecipare al festival".

"L'attività della nostra associazione, nata nel 2018, si rivolge alla realtà della disabilità curandone l'aspetto inclusivo e aprendo una finestra che si affaccia sul mondo dell'arte e della bellezza in ogni sua sfaccettatura - ha spiegato il regista siciliano a MonzaToday - 'Una Bottega dei Bottoni', titolo della nostra pièce, racconta la bellezza della diversità e dell'accoglienza, i legami che gli esseri umani riescono a cucire tra loro. Come piccoli e grandi bottoni, appunto. Racconteremo storie legate alla diversità, intesa come possibilità e non come limite. Un filo rosso, colore dell'amore, si insinua nel racconto come per tessere e creare un intreccio indissolubile, un intenso legame tra persone. È l'amore dunque il 'sarto', il sentimento che ci tiene uniti come i bottoni tengono uniti i lembi di una giacca o di una camicia. La loro diversità crea bellezza e stupore in chi li guarda andando oltre la loro funzione".

Il Festival

Al Festival si aggiungono un totale di dieci appuntamenti fuori concorso con progetti e incontri di danza, conferenze rivolte a genitori e giovani studenti e rappresentazioni fuori concorso da parte di alcune scuole monzesi e dello stesso gruppo teatrale "Il Veliero". Le rappresentazioni che i ragazzi realizzeranno sul palco del Teatro Binario 7 toccheranno un’ampia gamma di temi, storie, artisti e autori: si andrà da un omaggio alla musica e ai testi di Fabrizio De André ad un adattamento in prosa di alcuni passaggi dell’Inferno di Dante Alighieri, fino a una rivisitazione di Robin Hood e alla rappresentazione di storie del quotidiano per esaltare la bellezza della diversità, dell'accoglienza e dell'attenzione verso gli altri.

La proclamazione dei vincitori avverrà domenica 26 maggio alle 15, per poi lasciare spazio ad alcuni appuntamenti fuori concorso come ultimi momenti d’incontro e spettacolo. Il tutto in memoria di Valentina Aliprandi, giovane attrice del gruppo scomparsa dieci anni fa. Per la quale la compagnia monzese sta lavorando al progetto "Villa Valentina", uno spazio di 500 metri quadrati già concesso al Veliero in comodato d’uso dal comune per 25 anni e la cui progettazione ha ricevuto un finanziamento di 350mila euro dalla Fondazione della Comunità di Monza Brianza.

“Lì Sei Vero - osserva l’assessore al Welfare Egidio Riva - sarà una grande occasione per i ragazzi delle compagnie teatrali partecipanti, che avranno modo di vivere un’esperienza unica ed emozionante, ma è soprattutto un importante momento d’incontro e sensibilizzazione per la cittadinanza, in una realtà come Monza che già ha dimostrato e dimostra un costante impegno nell’inclusione e nella lotta alle discriminazioni nei confronti delle persone con disabilità" .