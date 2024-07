A Seregno le Ztl diventano free per tutte le persone con disabilità.

Il comune ha infatti deciso di aderire alla piattaforma Cude (contrassegno unificato disabili europeo), ovvero la piattaforma unica nazionale informatica che permette alle persone con disabilità che si devono spostare da un comune all'altro di non dover più comunicare l'ingresso nelle aree a traffico limitato situate in comuni diversi da quello di residenza. Evitando sanzioni.

Il sistema è sorto appunto per semplificare la mobilità delle persone con disabilità su tutto il territorio nazionale e ha preso il via con l'istituzione nel 2022 di una banca dati nazionale che raccoglie tutte le targhe degli iscritti alla piattaforma e che a loro volta i comuni (anch'essi aderenti alla piattaforma) sono in grado di riconoscere. Evitando dunque ai conducenti (disabili) che si spostano in comuni diversi dai loro di dover comunicare l'ingresso nelle aree a traffico limitato o nelle strade e corsie dove vigono divieti e limitazioni.

A dare notizia dell'iniziativa è lo stesso sindaco di Seregno Alberto Rossi sulla sua pagina Facebook rivolgendosi ai cittadini: "Il comune ha di recente aderito alla piattaforma Cude - ha postato orgoglioso - Cosa significa? Si tratta di una nuova opportunità tecnologica che consente alla persone con disabilità di poter girare con il proprio contrassegno nelle città, a oggi sono più di 500 che aderiscono all'iniziativa, con la possibilità di accedere alle aree a traffico limitato senza incorrere in sanzioni. Il servizio ovviamente è gratuito e ne potranno beneficiare tutte le persone che richiederanno l'autorizzazione all'accesso alla Ztl del nostro Comune".

Un passo avanti del comune brianzolo in termini di inclusione.

Per informazioni e per accedere al Cude cliccare qui