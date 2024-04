Non lontano da Monza c'è la magnifica abbazia candidata all'Unesco

Non appena ci si ritrova al suo cospetto si rimane immediatamente colpiti da tanta magnificenza. L'abbazia di San Pietro al Monte è gioiello in stile romanico incastonato nei boschi di Civate. Sita a pochi chilometri da Monza, merita certamente una visita che promette di unire la passione per le camminate a cultura e devozione.

La chiesa di San Pietro al Monte, è stata edificata durante il regno dell’ultimo re longobardo Desiderio. E' stata poi ampliata nei secoli successivi dai monaci benedettini che l'hanno trasformata in un grande centro di potere e spiritualità. Come spiega anche LeccoToday al suo interno è visibile un ciclo pittorico risalente al XII secolo, di eccezionale valore artistico. Uno straordinario capolavoro del medioevo, che ogni anno attrae turisti e visitatori da tutto il mondo.

"La leggenda narra che fosse stato proprio Desiderio a costruirlo, per compiere un voto fatto dal figlio, Adalgiso, rimasto accecato durante una battuta di caccia al cinghiale e poi miracolosamente guarito - illustra il sito dell'associazione "Amici di San Pietro al Monte" - Da allora il monastero ha vissuto altre ricostruzioni nel secolo IX e poi tra il X ed XI secolo, trasformandosi nella meravigliosa architettura romanica che ancora oggi possiamo ammirare. Fino al X secolo v’era solamente la basilica ed un semplice monastero, le cui costruzioni erano tutte addossate alla parete settentrionale della chiesa. Nell’XI secolo si aprì l’ingresso attuale, fu costruito lo scalone ed il pronao semicircolare e fu innalzato l'oratorio di San Benedetto".

Il complesso è senza dubbio uno dei complessi abbaziali più interessanti della provincia lecchese e dell’intera Lombardia, meta di notevole interesse storico, artistico, religioso. Situato a 662 metri sul livello del mare, lo si raggiunge dal paese di Civate in poco più di un’ora di cammino tramite un sentiero ciottolato di montagna che nell’ultima parte sale a gradoni, percorribile solo a piedi con scarpe comode o scarponcini (2,5 km circa /dislivello 400 m).

Patrimonio Unesco

Non ci sono dubbi: l'abbazia di San Pietro al Monte merita certamente il titolo di patrimonio dell'Unesco. A tal proposito, ora è stato compiuto un altro passo avanti importanti per una candidatura che possa arrivare a buon fine. Il Consiglio direttivo della Commissione nazionale italiana per l’Unesco (presso il ministero della cultura) ha approvato infatti oggi “Early medieval Benedictine settlements in Italy” (Insediamenti benedettini altomedioevali in Italia) come candidatura italiana alla Lista del Patrimonio mondiale della convenzione Unesco. Si tratta di un passaggio fondamentale e atteso, tra gli altri, dal territorio e dalla Fondazione comunitaria del Lecchese: "Un via libera ministeriale che avvicina l'obiettivo della candidatura Unesco per la filiera di insediamenti alla quale fa capo l'abbazia di San Pietro al Monte a Civate".

Nello specifico, la candidatura focalizza l’attenzione sul monachesimo quale fenomeno di portata universale e sull’influsso che esso ha esercitato nella vicenda storico-culturale ed insediativa europea ed è costituita da una selezione rappresentativa degli insediamenti monastici benedettini delle origini e del contesto paesaggistico nel quale sono inseriti, nonché sul ruolo decisivo assunto nell’Occidente dall’esperienza monastica legata alla Regola per la vita comunitaria scritta da Benedetto da Norcia.

Insomma, la splendida abbazia val bene una gita furi porta. Anzi la esige.