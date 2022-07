Passante ferroviario chiuso: abbonati Trenord viaggiano gratis sui mezzi Atm

Da domani, lunedì 1 agosto, tutti coloro che posseggono un abbonamento 'solo treno' di Trenord (settimanale, mensile o annuale) per tratte che comprendono la linea del passante ferroviario di Milano, potranno viaggiare senza ulteriori costi sui servizi Atm disponibili in corrispondenza di undici stazioni di interscambio, in metrò o sui mezzi di superficie.

Lo rende noto Trenord, mentre continua ad essere sospesa la circolazione nel passante a causa di insoliti problemi alle ruote di alcuni treni, che sarebbero da attribuire (ma il condizionale è ancora d'obbligo) a un tratto di rotaie tra Dateo e Porta Vittoria. La procura di Milano ha intanto disposto il sequestro sia delle rotaie (su cui, secondo Rfi, non vi sarebbero anomalie) sia delle ruote di alcuni treni.

Le undici stazioni di interscambio, con i relativi mezzi Atm corrispondenti, sono Milano Bovisa (filovia 92), Milano Affori (metrò M3), Milano Cadorna (metrò M1 e M2), Milano Lancetti (filovia 92), Milano Porta Garibaldi (metrò M2 e, transitando dai tornelli di M2, anche M5), Milano Repubblica (metrò M3), Milano Porta Venezia (metrò M1), Milano Dateo (filovia 92), Milano Porta Vittoria (filovia 90/91 e 93), Milano Rogoredo (metrò M3), Milano Lambrate (metrò M2 e filovia 93).

All’accesso nelle stazioni delle linee metropolitane o sui mezzi di superficie, i viaggiatori dovranno mostrare al personale di controlleria il proprio titolo di viaggio Trenord. In caso di abbonamenti su tessera elettronica, come previsto dalle condizioni di trasporto, i clienti dovranno esibire anche scontrino o ricevuta di pagamento. Il provvedimento è valido fino a comunicazioni successive.