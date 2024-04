"Forza dottor sorriso": l'abbraccio dei suoi pazienti al dottore prima di entrare in sala operatoria

Nella sua lunghissima carriera ha curato, guarito e dato speranza a migliaia di bambini. Adesso sono i suoi (ex) bimbi malati di leucemia a fare il tifo per lui. Un messaggio carico di affetto e stima quello pubblicato sulla pagina Facebook de La Mitica, la Nazionale di calcio dei ragazzi guariti dalla leucemia. Una bellissima realtà presieduta dal dottor Momcilo Jankovic, storico oncoematologo ribattezzato da tutti come dottor Sorriso, che domani verrà ricoverato per sottoporsi a un intervento chirurgico. Una notizia che si è ben presto diffusa sollevando, naturalmente, la preoccupazione dei tanti che conoscono il dottor Sorriso, un medico che è amato non solo per la sua grande professionalità, ma anche per la straordinaria empatia con la quale riesce ad entrare in contatto coi piccoli pazienti e coi loro familiari e soprattutto il coraggio che da sempre infonde a chi sta attraversando il dramma della malattia.

“Scrivo a nome del nostro presidente Momcilo Jankovic – si legge sul gruppo Facebook de La Mitica -. In moltissime persone mi state scrivendo e a nessuno ho mai risposto per correttezza verso il nostro presidente. Lo faccio adesso perché autorizzato dal diretto interessato e perché ormai lo sanno tantissime persone Il nostro grandissimo Dottor Sorriso sta attraversando un momento particolare,per un problema di salute,voleva assicurare tutti che,come ci ha insegnato a noi guariti come affrontare le malattie,lo farà adesso lui.. Domani verrà ricoverato,venerdì farà un intervento e ci ha assicurato che tornerà più forte che mai .. Noi saremo vicini a lui e aspettiamo tutti il suo ritorno....forza dottor sorriso,siamo tutti con te”.