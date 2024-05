Nelle vetrine monzesi i preziosi abiti di Teodolinda e della sua corte

Vestire è un singolare e sorprendente modo di essere, ieri come oggi. Non è dunque un caso lo stupore e l'ammirazione che sta riscuotendo fra i monzesi il percorso, tutto da ammirare, della straordinaria parabola stilistica e sartoriale delle creazioni che da sempre animano la celebre rievocazione storica di Monza. In questi giorni esposte nelle vetrine di alcuni negozi lungo le vie dello shopping in un dialogo con i capi d'alta moda, e non solo, che ha al centro l'eleganza senza tempo.

Un'iniziativa singolare e che si pone come anteprima all'annuale corteo storico che l'8 giugno animerà il centro della città con le sue suggestioni medievali.

Protagonista, come sempre la regina Teodolinda, icona della manifestazione e raccontata nella sua bellezza attraverso gli abiti più belli indossati dalle attrici negli durante la manifestazione e creati prendendo ispirazione dai dipinti della Cappella degli Zavattari in Duomo, secondo il volere della signora di Monza Ghi Meregalli, ideatrice 43 anni fa della rievocazione storica. C'è lo splendido abito damascato rosso col mantello di Teodolinda che si trova esposto a La Rinascente, insieme ad altri due blu e neri che identificano una coppia di damigelle. A realizzarli la sarta Adelia Carzaniga per il Gap, il Gruppo amici del presepe di Lissone, 88 anni e una carriera divisa fra i grandi couturier di via Montenapoleone e lo stilista monzese Lorenzo Riva.

Iconico è invece l'abito dorato esposto nelle vetrine di "Andros" in via Italia, realizzato da Vilma Angidi e Lucia Ripamonti del gruppo Villasanta Medievale: 1500 perle cucite a mano, una per una, su pregiata stoffa. Una creazione che è diventata il simbolo della rievocazione stessa e che Nicoletta Canali, figlia di titolare di Andros, ha deciso di far dialogare col prestigioso demi tight anni ‘50 in mohair, rievocando i dettami di eleganza "universale e perpetua" impartiti dal padre Ginesio e dal nonno Giovanni. Tutt'attorno gli stand con gli abiti che sposano ed esaltano con i colori chiave dell'abito teodolindeo.

Fiabesca è infine la mise con tanto di corona esposta da “Le Menegatto“, storico negozio di scarpe in via Manzoni, angolo via Cortelonga. L'azzurro della stoffa è quello che nel corteo monzese caratterizza una giovane regina Teodolinda ancora principessa. Arricchito da una profusione di fiori in tinta e dallo sfondo nel quale si stagliano le pitture dell'artista monzese Luca Melzi, pittore definito da Vittorio Sgarbi il "maestro dei fiori".

Quanto basta, insomma, per far sognare i monzesi e far pregustare quanto accadrà l'8 giugno in occasione della grande corteo.