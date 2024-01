Gigi Riva, il cordoglio del Monza per il bomber che era stato al Sada

Un'icona nel mondo del calcio. Anche l'AC Monza piange la scoparsa di Gigi Riva, il bomber azzurro morto lunedì 22 gennaio a 79 anni a seguito delle complicanze di un'intervento al cuore. Riva era ricoverato nel reparto di Cardiologia del Brotzu di Cagliari per un infarto accusato il giorno prima. La stella del calcio aveva infatti accusato un malore in casa ed era stato trasportato al nosocomio cagliaritano.

“Rombo di Tuono”, questo il soprannome coniato da Gianni Brera e con il quale era conosciuto da tutti, Riva era stato l'attaccante che aveva portato allo storico scudetto del Cagliari nel 1970 e capocannoniere della Nazionale con il record di gol segnati in azzurro. Dal 2019 era presidente onorario del Cagliari. E proprio in virtù della nomina il 21 aprile del 1985 era volato a Monza come accompagnatore dei giocatori rosso blu per il match del campionato di serie B che si era disputato allo Stadio Sada.

"AC Monza partecipa al dolore della famiglia per la scomparsa di Gigi Riva, leggendario attaccante del calcio italiano di cui ha scritto pagine indimenticabili con la maglia del Cagliari e della Nazionale - si legge nel messaggio di cordoglio della società biancorossa - Grande protagonista dello storico Scudetto dei sardi nel 1969/70, con la maglia azzurra ha conquistato l’Europeo nel 1968 e il secondo posto ai Mondiali del 1970. Con 35 reti in 42 partite è il miglior marcatore della storia della Nazionale Italiana, con cui si è laureato Campione del Mondo nel 2006 da dirigente. Ci mancherai Rombo di Tuono!".

Con la morte di Riva, il calcio italiano perde una delle sue leggende più grandi.