I cittadini accerchiano il cantiere: "Non lo vogliamo"

Proveranno a difendere (pacificamente) quell’angolo di verde del quartiere accerchiando l’area recintata del cantiere. Il Comitato San Fruttuoso per il bene comune scende nuovamente in piazza per dimostrare il proprio dissenso nei confronti del via libera ai lavori nell’area verde tra via Ticino e via Tiro a Segno, a Monza. L’appuntamento è per sabato 25 maggio alle 15, quanto il Comitato organizzerà un flash mob proprio attorno all’area di cantiere. “Accerchiamo il cantiere, questo il titolo dell’iniziativa - spiega Marco Fraceti del Comitato San Fruttuoso per il bene comune -. Comporremo una catena umana intorno all’area, metteremo striscioni, canteremo e tempo permettendo, verrà alzato con dei palloncini, uno striscione con una scritta in difesa

Parco che vorremmo.

Poi il giorno successivo, domenica 26 maggio alle 15, sempre da quell’area partirà una biciclettata che attraverserà alcune zone di Monza dove sono previsti interventi edilizi (alla Boscherona, al Rondò dei Pini area ex Colombo, in via Milazzo, in via Pellettier nell’area ex Buon Pastore, e all’ospedale Vecchio). La biciclettata terminerà in centro, in piazza San Paolo. La manifestazione si concluderà con una performance interattiva, con la presentazione del gioco dedicato all’urbanistica monzese a cura del centro sociale Foa Boccaccio intitolato “Il destino della città nelle tue zampe”.

L’iniziativa è all’interno della rassegna “Fuoriluogo”, kermesse di eventi organizzata dal Coordinamento dei Comitati e delle associazioni di Monza come contromanifestazione alla Settimana del paesaggio organizzata per la fine del mese dal Comune di Monza.