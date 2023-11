A Monza arriveranno 100 richiedenti asilo: verranno accolti in una maxi struttura

A Monza ci sarà una via Asiago bis? Forse. Ma questa volta non sarà nella periferia monzese come era successo nel 2017, ma proprio a pochi passi dal centro in via Monte Oliveto, nel cuore del quartiere Triante.

L'annuncio durante il consiglio comunale di lunedì 13 novembre quando il consigliere Dario Allevi (Noi con Dario Allevi sindaco) ha chiesto delucidazioni in merito alla notizia. "In queste settimane ho raccolto le lamentele e le preoccupazioni di molti residenti dopo la diffusione della notizia che in uno stabile di via Monte Oliveto verranno accolti 100 richiedenti asilo - ha spiegato l'ex sindaco che durante il suo mandato ha dovuto affrontare il caso della via Asiago, una palazzina dove erano stati accolti oltre un centinaio di migranti -. L'accoglienza dovrebbe essere gestita da una cooperativa che si occupa proprio di questa attività sulle province di Como e di Monza e Brianza. So che è una vicenda della quale si occupa la prefettura ma sono decisioni che si prendono in collaborazione e confronto anche con il comune".

Allevi ha sollevato la paura e la perplessità che si possa ripetere una via Asiago bis. Una vicenda che era salita alla ribalta delle cronache nazionali con le telecamere che avevano raccolto la disperazione e la rabbia dei residenti per quella che era diventata una convivenza impossibile con i migranti. "Non bisogna creare quartieri ghetto, ma promuovere una accoglienza diffusa - ha ribadito Dario Allevi -. Bisogna trovare soluzioni alternative". Sulla vicenda è intervenuto immeditamente l'assessore al Welfare Egidio Riva che ha confermato la notizia. "Nei prossimi giorni avremo un nuovo incontro con la prefettura - ha spiegato -. Anche noi diciamo no agli insediamenti massivi in città".