Le scuole monzesi che il pomeriggio diventano palestre per le società sportive della città

Le scuole superiori di Monza il pomeriggio si trasformano in palestre per le società sportive cittadine. L'annuncio direttamente dal sindaco Paolo Pilotto che durante il consiglio comunale, nell'illustrazione del progetto di mandato, ha annunciato questa nuova collaborazione con la provincia di Monza e Brianza. Cercando, in questo modo, di provare a rispondere all'annoso problema della mancanza di spazi pubblici dove le società sportive (dilettantistiche e non) possano organizzare i loro allenamenti.

"Nei mesi scorsi abbiamo stabilito un accordo con la provincia - ha spiegato il primo cittadino -. Di mettere a disposizione delle società sportive di Monza le palestre delle scuole superiori che il pomeriggio rimangono inutilizzate. Per adesso ne sono state individuate due, l'obiettivo è di arrivare a cinque. Inoltre, abbiamo accettato la sfida, che ci è stata lanciata dalla provincia, della realizzazione della nuova palestra all'interno della nuova succursale del Porta e dello Zucchi nell'ex Cgs per servire le scuole superiori e la nostra città".

Il sindaco si è dimostrato aperto e disponibile al dialogo con le società sportive cittadine alle quali ha annunciato futuri incontri. Inoltre ha ribadito che "il progetto delle nuove palestre nei quartieri non è stato archiviato". Il riferimento, naturalmente, al quartiere di San Fruttuoso dove la giunta Allevi aveva presentato il progetto per la realizzazione di un centro sportivo comunale in via Valosa che, ad oggi, è però fermo.