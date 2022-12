Achille Lauro e Baby K in ospedale, il concerto con i bimbi malati di tumore

Sorrisi e musica. Per i bambini del centro Maria Letizia Verga di Monza ancora una visita a sorpresa sotto l'albero. A fare gli auguri di Natale ai piccoli degenti del centro di cura specializzato in oncologia pediatrica giovedì 15 dicembre è tornato Achille Lauro che già qualche mese fa, insieme a Fedez, aveva conosciuto i bambini e i ragazzi malati ricoverati a Monza. Insieme a lui, a rallegrare i piccoli c'era anche Baby K. Anche per la cantante non è stata la prima visita al centro.

Momenti di svago e divertimento all'insegna della musica, con gli spazi del centro che hanno ospitato per l'occasione un "concerto" improvvisato dove a cantare, insieme ai ragazzi, sono stati anche i medici che hanno intonato "Che sarà", l'ultimo singolo di Achille Lauro.

Venerdì mattina i bimbi del centro Maria Letizia Verga hanno ricevuto anche la visita dei carabinieri impegnati nella speciale missione "Babbo Natale". A sorvolare l'ospedale San Gerardo, come da tradizione, anche l'elicottero dell'Arma. Per i bimbi sono arrivati anche doni e speciali biglietti d'auguri.