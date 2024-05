La musica delle boy band anni '90 al mega schiuma party in Brianza

Un salto nel tempo per rivivere l'epoca d'oro degli anni '90.

È quanto promette l'Acquaworld di Concorezzo con un evento unico nel suo genere che si terrà sabato 18 Maggio nel parco acquatico brianzolo. Nelle piscine e nelle attrazioni indoor e outdoor l’atmosfera si scalderà infatti con lo schiuma party "Back to 90’s", una serata speciale dedicata a tutti coloro che amano la musica, i colori e lo spirito di un decennio indimenticabile.

Sarà sufficiente aprire l'armadio e indossare il costume più trendy perché dalle 21 fino a mezzanotte si farà un viaggio indietro nel tempo con un dj set che farà ballare tutti al ritmo dei migliori successi degli anni '90, dai ritmi pop delle boy band ai classici dancefloor.

"Ma non finisce qui - spiegano gli organizzatori - Preparatevi per un'invasione di schiuma e lasciatevi trasportare dalla magia di una serata all'insegna del divertimento puro".

Aperto nel 2011, Acquaworld, è un parco acquatico e benessere unico in Italia con i suoi 20mila metri quadrati di superficie, tra aree coperte e scoperte, nove scivoli acquatici super divertenti, piscine e vasche idromassaggio con acqua sempre calda e, in estate, un grande giardino con sdraio, lettini e ombrelloni. Il parco è diviso in diverse aree: benessere, fun, scivoli, miniworld ed è costruito in modo tale da poter accogliere tutti gli ospiti con disabilità che potranno spostarsi autonomamente grazie all’uso di ascensori, rampe e montascale; sono inoltre a disposizione spogliatoi dedicati.