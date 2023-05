I biglietti sono disponibili in prevendita, a partire da 19,90 euro con accesso dalle ore 17 e consumazione inclusa.

L'appuntamento è per giovedì 8 giugno, nella nuovissima area Tiki bay , con il pre - serata dalle 17 tra onde, scivoli, idromassaggi e l'aperitivo, cui seguirà dalle 21 un coinvolgente dj set. Dove, con il loro costume preferito, gli studenti potranno scatenarsi e ballare sommersi da vere e proprie ondate di schiuma. La festa continuerà fino a notte fonda.

Si prospetta un inizio d'estate eccitantissimo per gli studenti brianzoli che si accingono a terminare le lezioni. Senza nemmeno dover prendere l'areo, infatti, l'Acquaworld di Concorezzo, il noto parco acquatico della Brianza, ha deciso di festeggiare la fine della scuola e l’inizio delle tanto desiderate vacanze estive con un pool party a tema tropicale. Pensato per tutti i ragazzi delle scuole della Brianza e di Milano.

Sole, onde, spiagge di sabbia finissima e tanta musica. Proprio come alle Hawaii. E con anche l'immancabile schiuma party. Fino all'alba.

L'iniziativa è stata pensata per festeggiare l'ultimo giorno di scuola degli studenti

In Brianza per un giorno come alle Hawaii tra spiagge, musica e schiuma party fino all'alba