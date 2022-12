"Addio Petra, ci hai seguito anche nei momenti più dolorosi della nostra vita"

"Addio Petra, hai condiviso i nostri dolori. Prima vivevi felice in un grande giardino, poi negli uffici, infine in un appartamento ma con noi, vicina a noi". Così inizia l'addio di Sergio Bramini al suo adorato cade. Un post, sul suo profilo Facebbok, per ricordare quella compagna di vita che ha accompagnato lui e la sua famiglia nei momenti più bui e delicati della sua drammatica vicenda giudiziaria.

Il monzese nel 2018 era salito alla ribalta delle cronache nazionali per la sua triste vicenda personale. Era stato ribattezzato come “l'imprenditore brianzolo fallito per colpa dello Stato”, che aveva accumulato debiti nei suoi confronti per oltre 4 milioni di euro. La villa monzese nel quartiere di Sant'Albino che Bramini aveva impegnato pur di salvare la sua azienda con 32 dipendenti è stata aggiudicata all'asta. Una vicenda personale che ha commosso l'Italia intera e che ha visto Bramini continuare la sua battaglia, anche a livello politico.

Chi in quei mesi che hanno anticipato lo sfratto del 18 maggio 2018 ha frequentato casa Bramini sa bene l'amore che Sergio e la sua famiglia avevano per i loro cani. Tanto che nelle ore più concitate di quella giornata che aveva visto il definitivo allontanamento dell'imprenditore e della sua famiglia da quella villa di Sant'Albino i suoi due cani erano stati accolti nel rifugio dell'Enpa di Monza. Dopo pochi giorni Paris, il pastore tedesco, è morto. Adesso Petra. Un dolore immenso per l'imprenditore e per i suoi cari.

"Petra eri il mio cane, forte, coraggiosa, generosa - continua nel suo post -. Avresti dato la vita per noi, non avevi un carattere facile, ma sopratutto in questi ultimi tempi nel corso della tremenda malattia che ti ha portato via eri dolcissima, cercavi continuamente il contatto con i nostri corpi, ci riempivi di bacini. Nella mia vita ho avuto molti altri cani, ma tu Petra sei e sarai unica! Io non credo, ma vorrei fosse vero, vorrei quando sarà la mia volta poter ancora correre insieme a te".