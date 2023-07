Trivial, il cucciolo di due mesi e mezzo che cerca una famiglia a Monza

Ha meno di tre mesi e cerca una famiglia che si voglia prendere cura di lui a Monza. L'appello per Trivial, "un timidino che si sta aprendo giorno dopo giorno, sta scoprendo che le coccole e le attenzioni non sono niente male", è stato rilanciato sui social dall'Enpa di Monza e Brianza.

"Microchippato e vaccinato, meticcio dal pelo sfumato grigio con musino e colletto bianchi. Al momento è troppo piccolo per essere sterilizzato, verrà affidato con obbligo di sterilizzazione al momento opportuno" si legge nell'appello.

"Cuccioletto un po’ timido, si sta pian piano aprendo nei confronti delle persone. Ha imparato ad indossare la pettorina e a muovere qualche passo a guinzaglio. Come tutti i cani giovani ha bisogno di fare graduali esperienze seguendo e giuste tappe della crescita" spiegano dall'associazione.

L'adozione è possibile anche "per persone alla prima esperienza con i cani, la cosa importante è avere tanto tempo da dedicargli e la consapevolezza di quanto sia impegnativo crescere un cucciolo. Possibile con bambini non troppo piccoli e ben educati e rispettosi nei confronti degli animali". Può non avere problemi anche con altri cani, viene richiesta la prova di compatibilità caratteriale da effettuarsi in canile in presenza di un operatore, se di sesso opposto viene richiesto che sia sterilizzato. Adatto in appartamento o casa con giardino vivendo all’interno con la famiglia e garantendo le dovute uscite giornaliere necessarie per il suo benessere psicofisico.

Dove chiedere informazioni

Le visite e i colloqui al rifugio di Monza vengono effettuati esclusivamente su appuntamento. Per fissare un appuntamento o per informazioni sui cani ospitati, si prega di scrivere a canile@enpamonza.it oppure telefonare al numero 039-835623, operativo ogni pomeriggio dalle 14.30 alle 17.30.