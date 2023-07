Grace, la dolcissima cagnolina invalida che cerca una casa a Monza

Ha sette anni, pesa quattro chili ed è invalida. Cammina con un carrellino e ha bisogno di attenzioni. E adesso in attesa che una famiglia la adotti cerca una sistemazione. A rivolgere un appello per Grace, una dolcissima kaninchen è stata l'associazione Cuor di Pelo, guidata da Sandro Nigro, che da anni in Brianza e non solo si occupa di salvare bassotti. "Purtroppo da due anni è invalida su un carrellino, il che le permette di deambulare autonomamente ma, anche se riesce a fare pipì da sola, ha bisogno di aiuto in alcuni casi per espletare feci - pipì. Cerchiamo per lei uno stallo in Lombardia fino a che non troveremo un’adottante ma, data la situazione, è assolutamente necessario che chi decide di prendersi questa grossa responsabilità sia motivato e consapevole dell'impegno richiesto" si legge nell'appello.

"Per chi vorrà ospitarla, Cuor di Pelo si farà carico di tutte le spese per agarantire un soggiorno adegauto fino alla sua adozione che, a causa delle sue condizioni, presumibilmente non avverrà a breve termine. Occuparsi di un un cane non è mai un gioco ma nel caso di Grace è sicuramente più impegnativo e non possiamo rischiare che chi la prende con sé rinunci poco dopo provocandole un ulteriore trauma anche perchè sfortunatamente non è facile trovare casa ai cani con invalidità e non possiamo sapere quanto ci vorrà a trovarle una famiglia".

Si cerca qualcuno che possa occuparsene per qualche mese, almeno da luglio a settembre, "garantendo massima serietà e collaborazione con l’associazione". L'associazione può essere contattata al numero: 392 6289264.