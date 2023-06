Aldo, Giovanni e Giacomo: i tre cuccioli di 6 mesi che cercano una famiglia a Monza

"Amici non ci crederete, io e i miei fratellini siamo ancora qui in rifugio! Siamo bellissimi e adorabili, regaliamo gioia e buonumore a chiunque ci incroci...desideriamo solo una famiglia da amare e che ci ami ...chiediamo troppo?! Aldo, Giovanni e Giacomo cercano casa!". E' il dolce appello pubblicato dall'Enpa di Monza per trovare casa a tre cuccioli di sei mesi ribattezzati Aldo, Giovanni e Giacomo.

"Microchippati e vaccinati, meticci incrocio cane da pastore dal pelo medio color nero con zampine bianchi. Per il momento sono troppo piccoli per essere sterilizzati, verranno affidati con obbligo di sterilizzazione al momento opportuno" si legge nella scheda dedicata ai tre cuccioli sul sito della sezione di Monza dell'Ente Nazionale Protezione Animali.

"Socievoli con le persone, amano molto farsi coccolare ed avere attenzioni. Hanno già imparato ad indossare la pettorina, a guinzaglio sono ancora un po’ “titubanti”, ma sicuramente pian piano miglioreranno. Come tutti i cuccioli hanno bisogno di fare esperienze corrette seguendo le giuste tappe".

Una adozione ideale "anche per famiglie alla prima esperienza con i cani, la cosa importante è la consapevolezza che i cuccioli richiedono tanta pazienza e tanto tempo da dedicargli… hanno infatti bisogno di imparare a sporcar fuori, a rimanere gradualmente a casa da soli, a non rosicchiare gli oggetti di casa e tanto altro ancora. Bene con bambini ben educati e rispettosi nei confronti degli animali. Ok l’affido con altri cani competenti, in caso di sesso opposto viene richiesto che sia sterilizzati, verrà effettuata la prova di compatibilità caratteriale da effettuarsi presso il nostro canile in presenza di un operatore. Bene sia in appartamento che villetta con giardino vivendo in casa con la famiglia e garantendo le dovute passeggiate giornaliere necessarie per il loro benessere psicofisico".

Le visite e i colloqui al rifugio di Monza vengono effettuati esclusivamente su appuntamento.

Per fissare un appuntamento o per informazioni sui cani ospitati, si prega di scrivere a canile@enpamonza.it oppure telefonare al numero 039-835623, operativo ogni pomeriggio dalle 14.30 alle 17.30.