In Brianza le famiglie in difficoltà non dovranno più rinunciare ai propri animali: ecco perché

Chi ha un cane o un gatto, e si trova in difficoltà, ora non sarà più costretto a dovervi rinunciare.

"AccogliAmo" è infatti il nuovo progetto della Fondazione Save the Dogs pensato per offrire un servizio di affido temporaneo ai cani e ai gatti delle persone in condizioni di difficoltà attraverso la creazione di una rete di famiglie affidatarie, le Foster Families, in grado di accoglierli temporaneamente. Il progetto si rivolge in particolare alle persone senza fissa dimora o a basso reddito della provincia di Milano e Monza e Brianza.

Grazie all'affido temporaneo, coloro che vivono in condizioni di fragilità non dovranno rinunciare al legame affettivo con il proprio animale, al quale sarà anzi garantita la giusta cura da parte delle famiglie affidatarie tramite il supporto e la supervisione di educatori cinofili e consulenti della relazione felina. Le spese di mantenimento degli animali accolti nel servizio - beni essenziali, cure veterinarie di routine e di emergenza - saranno a carico del progetto: l’affido offre quindi tutti i vantaggi di prendersi cura di un cane o un gatto, senza le spese connesse, che saranno sostenute dal Fondo Fulvia Anelli insieme a Save the Dogs.

Per avviare questo importante progetto, infatti, è stata lanciata una campagna di crowdfunding online da Save the Dogs e dal Fondo Fulvia Anelli su ideaginger.it, la piattaforma che aiuta progetti culturali, sociali e d’impresa nella raccolta fondi. La campagna di crowdfunding sarà attiva fino al 2 giugno, il contributo minimo per chi desidera sostenere il progetto è di 5 euro.

A seconda delle necessità dell’animale e delle persone, gli affidi potranno avere una durata variabile, da meno di un mese fino ad un 1 anno.

Parallelamente all’individuazione delle famiglie affidatarie, saranno coinvolti nel progetto stalli presso strutture convenzionate nel capoluogo lombardo, per garantire l’accoglienza temporanea degli animali in caso di situazioni di emergenza o non disponibilità delle famiglie affidatarie.

Il primo progetto di affido temporaneo per animali

Il primo progetto dedicato all’affido temporaneo degli animali nasce per un motivo ben preciso: "Gli animali domestici rappresentano sempre più un affetto importante nella vita delle persone, spesso prezioso e unico riferimento emotivo e di stabilità, soprattutto per chi vive circostanze di vita difficili - spiega Sara Turetta, presidente di Save the Dogs and Other Animals - Episodi come la perdita del lavoro o dell’alloggio, la necessità di essere accolti in strutture di accoglienza e supporto possono mettere a rischio questo legame affettivo. 'AccogliAmo' vuole dunque essere un aiuto proprio in queste situazioni di difficoltà, in modo da preservare sia la tranquillità del proprietario che il benessere dell’animale".

"Abbiamo deciso sin da subito di affiancare Save the Dogs nei progetti in cui la tutela dell’animale è funzionale anche al benessere psicologico ed affettivo della persona - racconta Maria Augusta Anelli, avvocato e fondatrice, insieme ai genitori, del Fondo in memoria della dottoressa Fulvia Anelli - Mia sorella Fulvia è sicuramente orgogliosa che il Suo nome sia associato ad un’iniziativa tanto innovativa quanto essenziale in un mondo sempre più improntato all’individualismo".

