Il sopralluogo in cantiere dove proseguono gli interventi di ripristino in seguito al cedimento stradale avvenuto lo scorso 31 dicembre

Sopralluogo con il sindaco, Paolo Pilotto, l'assessore alla viabilità, Giada Turato, e il presidente di Brianzacque Enrico Boerci mercoledì pomeriggio a Monza, in viale Campania, nell'area di cantiere dove lo scorso 31 dicembre si è aperta una voragine in strada per un cedimento del manto stradale.

Il cantiere prosegue senza sosta: al lavoro ci sono 20 operai nelle scorse ore sono state già effettuate videoispezioni con droni a valle per capire la situazione e lo stato dei videocollettori. Intanto i cittadini, che da giorni sono alle prese con il traffico nelle vie del quartiere, attendono la riapertura del tratto. Secondo quanto anticipato dal presidente e ad di Brianzacque Enrico Boerci, entro fine mese potrà essere di nuovo agibile metà della carreggiata di viale Campania. "In questo momento sono in corso le palificazioni perchè la voragine è particolarmente grande e bisogna mettere in sicurezza anche le persone che lavorano" ha spiegato a MonzaToday.

"L'idea è quella di continuare ininterrottamente il lavoro fino alla conclusione. Stiamo lavorando perchè almeno entro la fine di questo mese almeno una porzione della carreggiata sia libera al traffico e insieme all'amministrazione comunale decideremo quale sarà il flusso se a doppio senso alternato o altro, in modo da garantire la viabilità in contemporanea con la durata dei lavori fino alla fine degli interventi".

