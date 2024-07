In Brianza arriva Aggratibus, il bus "gratis" per i ragazzi

Permetterà ai ragazzi residenti in città l'utilizzo, praticamente gratis, del bus per andare a scuola e non solo.

A Seregno la giunta comunale ha riconfermato per l'anno scolastico 2024 - 2025 l’iniziativa sperimentale "Aggratibus 0-14" che permetterà agli studenti under 14 (tutti i nati dopo il 01.09.2010) residenti in in città di usufruire dell’abbonamento annuale studente al prezzo simbolico di 10 euro.

"Il rinnovo dell'iniziativa è una cosa importante - ha spiegato il sindaco Alberto Rossi - Nel nostro comune infatti il numero di ragazzi e ragazzi che utilizzano l'autobus per spostarsi è cresciuto dell'80% e rifinanziando il progetto (per 64mila euro) vogliamo che questo numero continui a crescere".

Come fare per abbonarsi

Sono equiparati a residenti i minori domiciliati presso strutture socio/assistenziali, convitti, famiglie affidatarie in Seregno. Per gli alunni non residenti l’abbonamento annuale scolastico è determinato in euro 144 euro. E’ prevista la gratuità del servizio per alunni con disabilità certificata, ammessi al servizio e compatibilmente alla fattibilità, in relazione alla strutturazione del servizio, di garantirne il trasporto con le condizioni di sicurezza richieste dai casi specifici.

Per ogni ulteriore informazione è possibile cliccare sul seguente link, o contattare il servizio staff Tpl Put telefonando al numero 0362. 263282/504 (martedì, giovedì, venerdì dalle 9 alle 13) o scrivendo a trasporto.scolastico@seregno.info.