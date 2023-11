Una storia a lieto fine: la nonna - gatta Agnese è stata adottata

Una storia a lieto fine quella della dolce Agnese, la gatta senior affetta da insufficienza renale in cerca di una famiglia. La nonna gatta è stata infatti adottata da Tommy e Silvia, che nella giornata di sabato 11 novembre si sono recati al gattile di Monza e l'hanno presa in affido.

Proprio per via dei suoi problemi di salute Agnese faticava parecchio a trovare una famiglia disposta a prendersi cura di lei e in tantissimi, dopo l'appello dei volontari dell'Enpa nei giorni scorsi, avevano fatto il tifo per lei. Preoccupati del fatto che si stesse spegnendo piano piano. E che i suoi giorni sarebbero anche potuti terminare nel rifugio di via San Damiano. Seppure circondata dalla cure e dall'affetto dei volontari.

"Il nostro appello non è rimasto inascoltato, anzi ha avuto un’eco incredibile ed è diventato virale sui social e sulle testate giornalistiche - hanno spiegato da Enpa Monza - È dunque anche merito delle condivisioni se Agnese oggi è diventata un’amatissima micia di famiglia. Abbiamo ricevuto decine di interessamenti, ma Silvia è stata la prima persona che è venuta a trovarla in gattile. Si è presa un giorno di tempo per valutare bene l’adozione e, insieme a suo marito Tommy, si è poi presentata sabato al rifugio, decisa a dare ad Agnese il futuro che merita. La dolce nonnina ha così lasciato per sempre il suo box al gattile per andare a casa di Silvia e Tommy, dove ad aspettarla c'erano anche due bimbe".

Ancora i volontari, hanno poi voluto ringraziare anche tutte quelle altre persone che si sono rese disponibili all’adozione di Agnese.

"Non sappiamo quanto resti da vivere ad Agnese perché non è più giovanissima e ha molti problemi di salute. Ma anche se fosse un solo giorno, Silvia e Tommy si sono resi protagonisti di un gesto bellissimo e a loro va tutta la nostra riconoscenza" hanno aggiunto dal gattile.

A salutare per sempre (ma con estrema gioia) la nonna gatta è stata la volontaria del rifugio che si è presa cura di lei e che, nemmeno a farlo apposta, porta il suo stesso nome: "Ti auguro di trascorrere il resto della tua vita tra pappe, coccole e amore - ha detto la volontaria Agnese - Mi mancherà la tua dolcezza, ma va bene così. Ora regalala alle splendide persone che ti hanno adottata".

Enpa ricorda infine che nel gattile di Monza (ma anche in tanti altri rifugi per gatti) ci sono tanti mici anziani, o malati, che aspettano una vera adozione del cuore. La gatta nonna Agnese ce l'ha fatta. Ora, manco a dirlo, si attendono tanti altri bei lieto fine.